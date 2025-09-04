FC 26 passe en mode Zlatan avec une annonce complètement lunaire

EA Sports a officialisé l'arrivée d'un nouveau club dans FC 26. Une équipe qui ne sera composée que d'un seul joueur, pour « zlataner » tous vos adversaires. Les fans pourront enfin découvrir ce que donnerait un match où Zlatan passe le ballon à Zlatan avant que Zlatan ne marque.
Zlatan l'avait promis, EA l'a fait. Dans FC 26, il est désormais possible d'aligner une équipe complète composée uniquement de Zlatan Ibrahimović
. Baptisé sobrement Zlatan FC
, le club sera jouable dans le mode Coup d'envoi, avec un maillot, un logo et une identité visuelle à la gloire de l'icône suédoise. Et quand Zlatan disait pouvoir jouer à tous les postes, de gardien à attaquant, ce n'était visiblement pas une métaphore.
Zlatan, entraîneur… et joueur de tout
Dans le communiqué officiel, Ibrahimović résume la philosophie du projet :
Les fans n'auront plus à choisir qui mettre sur le terrain, puisqu'ils auront le meilleur joueur disponible : moi.
Attaquant, défenseur, milieu, gardien, capitaine et même entraîneur, Zlatan FC fait tomber toutes les barrières. On pourra le voir tacler, faire des arrêts réflexes, distribuer le jeu, célébrer un but et râler contre l'arbitre, bien évidemment.
Le Zlatan FC arbore un maillot unique et un logo audacieux en forme de « Z ». Un design pensé comme un hommage à la carrière prolifique du Suédois, en Europe comme en Amérique du Nord où il aura marqué les esprits dans tous les clubs où il est passé, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avec ses déclarations. À la question « Qui sont les joueurs emblématiques de l'équipe ?
», EA a répondu simplement : Zlatan, Zlatan et Zlatan
.
Un rêve pour les fans, un cauchemar pour les adversaires
Dans la catégorie « Reste du monde », les joueurs pourront sélectionner l'équipe dès la sortie mondiale de FC 26 le 26 septembre (ou le 19 septembre en accès anticipé). Les amateurs de football auront donc l'occasion de réaliser le fantasme ultime, celui de disputer un match complet où Zlatan passe la balle à Zlatan, avant que Zlatan ne l'intercepte pour Zlatan, qui centre pour Zlatan, et but de Zlatan. Un match dans lequel les commentateurs n'auront pas énormément de travail.
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