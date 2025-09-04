FC 26 passe en mode Zlatan avec une annonce complètement lunaire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 septembre 2025 à 18h43
EA Sports a officialisé l'arrivée d'un nouveau club dans FC 26. Une équipe qui ne sera composée que d'un seul joueur, pour « zlataner » tous vos adversaires. Les fans pourront enfin découvrir ce que donnerait un match où Zlatan passe le ballon à Zlatan avant que Zlatan ne marque.
FC 26 passe en mode Zlatan avec une annonce complètement lunaire
Zlatan l'avait promis, EA l'a fait. Dans FC 26, il est désormais possible d'aligner une équipe complète composée uniquement de Zlatan Ibrahimović. Baptisé sobrement Zlatan FC, le club sera jouable dans le mode Coup d'envoi, avec un maillot, un logo et une identité visuelle à la gloire de l'icône suédoise. Et quand Zlatan disait pouvoir jouer à tous les postes, de gardien à attaquant, ce n'était visiblement pas une métaphore.

Zlatan, entraîneur… et joueur de tout

zlatan-fc-1
Dans le communiqué officiel, Ibrahimović résume la philosophie du projet :
Les fans n'auront plus à choisir qui mettre sur le terrain, puisqu'ils auront le meilleur joueur disponible : moi.
Attaquant, défenseur, milieu, gardien, capitaine et même entraîneur, Zlatan FC fait tomber toutes les barrières. On pourra le voir tacler, faire des arrêts réflexes, distribuer le jeu, célébrer un but et râler contre l'arbitre, bien évidemment.

Chargement du sondage...

0 votant

Le Zlatan FC arbore un maillot unique et un logo audacieux en forme de « Z ». Un design pensé comme un hommage à la carrière prolifique du Suédois, en Europe comme en Amérique du Nord où il aura marqué les esprits dans tous les clubs où il est passé, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avec ses déclarations. À la question « Qui sont les joueurs emblématiques de l'équipe ? », EA a répondu simplement : Zlatan, Zlatan et Zlatan.

Un rêve pour les fans, un cauchemar pour les adversaires

zlatan-fc2
Dans la catégorie « Reste du monde », les joueurs pourront sélectionner l'équipe dès la sortie mondiale de FC 26 le 26 septembre (ou le 19 septembre en accès anticipé). Les amateurs de football auront donc l'occasion de réaliser le fantasme ultime, celui de disputer un match complet où Zlatan passe la balle à Zlatan, avant que Zlatan ne l'intercepte pour Zlatan, qui centre pour Zlatan, et but de Zlatan. Un match dans lequel les commentateurs n'auront pas énormément de travail.

À lire également

FC 26 : Une fuite dévoile la note des meilleurs joueurs, qui sera le mieux noté cette année ?

FC 26 : Une fuite dévoile la note des meilleurs joueurs, qui sera le mieux noté cette année ?

Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes
FC 26 06 août 2026

FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes

EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
Un studio entier sacrifié juste après la sortie d'un jeu bâclé sur Netflix
FC 26 05 août 2026

Un studio entier sacrifié juste après la sortie d'un jeu bâclé sur Netflix

Le studio Refactor Games, à l'origine du jeu officiel de la Coupe du Monde de la FIFA exclusif à Netflix, vient de subir une vague de licenciements massive. L'éditeur Delphi Interactive aurait coupé les financements juste après une sortie précipitée, laissant l'avenir du titre totalement incertain.
FC 26 pulvérise les compteurs grâce à la Coupe du monde
FC 26 03 août 2026

FC 26 pulvérise les compteurs grâce à la Coupe du monde

Alors que FC 27 se profile et que les premières informations viennent d'être dévoilées, son prédécesseur continue de cartonner, et bat même des records. Selon de récentes indiscrétions, FC 26 aurait réuni près de dix millions de joueurs actifs quotidiens le mois dernier, prouvant que la franchise reste indétrônable.

commentaire (0)