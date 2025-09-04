FC 26 passe en mode Zlatan avec une annonce complètement lunaire



le 04 septembre 2025 à 18h43 Publié par Corentin Rimbert le 04 septembre 2025 à 18h43

EA Sports a officialisé l'arrivée d'un nouveau club dans FC 26. Une équipe qui ne sera composée que d'un seul joueur, pour « zlataner » tous vos adversaires. Les fans pourront enfin découvrir ce que donnerait un match où Zlatan passe le ballon à Zlatan avant que Zlatan ne marque.