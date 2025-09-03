FC 26 : Une fuite dévoile la note des meilleurs joueurs, qui sera le mieux noté cette année ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 septembre 2025 à 17h57
Alors que la communication autour de FC 26 est plus timide ces dernières semaines, une fuite révèle la note des meilleurs joueurs. Mbappé en tête, mais il est accompagné d'autres joueurs.
FC 26 : Une fuite dévoile la note des meilleurs joueurs, qui sera le mieux noté cette année ?
Les joueurs de FC 26 pourront, à la fin du mois de septembre, mettre la main sur la nouvelle itération et se lancer dans leur mode préféré, Ultimate Team pour une grande partie. Tandis que la communication a ralenti du côté d'EA Sports, les joueurs s'en remettent aux fuites, toujours aussi nombreux. Les 50 meilleures cartes viennent d'ailleurs d'être révélées via un leak, avec quelques changements par rapport à la saison passée et donc FC 25. Parmi les meilleures notes, nous retrouvons évidemment Mbappé, mais le français du Real Madrid est accompagné de trois autres joueurs et joueuses avec la même note. Derrière, trois Parisiens font un bon important, quand d'autres ont vu leur notre chuter.

Mbappé, Salah, Putellas et Bonmati en top

Lors de la sortie de FC 26, seules quatre cartes auront une note supérieure à 90 : Mohamed Salah, qui a prolongé à Liverpool, Kylian Mbappé qui va enchaîner une deuxième saison au Real Madrid, et les deux Espagnoles du FC Barcelone, qui ont disputé la finale de l'Euro féminin, Alexia Putellas et Aitana Bonmatí. Derrière, Rodri ne perd qu'un point malgré une saison quasi blanche, due à une blessure, tandis que Dembélé, Hakimi et Vithina voient leur note être augmentée à la suite du sacre du PSG en Ligue des Champions. 90 pour le Français, 89 pour le Marocain et le Portugais.

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Liste des meilleurs joueurs de FC 26 (via EXOFIFA).

Belle progression aussi pour Yamal qui obtient une note de 89 après sa belle saison, alors que De Bruyne, qui a posé ses valises à Naples, passe de 90 à 87.

De belles cartes que les joueurs voudront obtenir assez tôt dans la saison, afin de bâtir une solide équipe dans Ultimate Team.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Menan (invité) Le 03/09/2025 à 18:42

Mais nan il est où messi mdrrrrrrrrrrr