FC 26 : Où sont passés les SBC Hybrides Ligues et Nations ?

Les habitués d'Ultimate Team connaissent bien les fameux DCE Hybrides Ligues et Nations, des défis incontournables chaque année pour lancer son club. Mais qu'en est-il dans FC 26 ?

Les DCE avancés retirés au lancement

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Pourquoi ces changements dans FC 26 ?

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PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Chaque nouvelle saison d'Ultimate Team commence souvent de la même façon. Quelques matchs, quelques DCE pour tenter d'obtenir des crédits et des cartes pour progresser rapidement.. Si l'on retrouve bien des défis de création d'équipe pour se familiariser avec le mode,. Une première depuis des années, alors qu'ils offraient de très jolis packs.EA a confirmé que lesne sont pas disponibles dans FC 26 à sa sortie. À la place, nous retrouvons une série de défis plus accessibles, conçus pour poser les bases et initier les nouveaux joueurs.Ces changements s'inscrivent dans une volonté claire de l'éditeur,. Les SBC avancés demandaient beaucoup de cartes mais offraient en retour des récompenses très attractives. Leur retrait vise à éviter que des équipes trop fortes ne se construisent trop rapidement et d'augmenter le fossé entre les joueurs qui peuvent s'investir des heures et les plus occasionnels.Dans ses Pitch Notes, EA explique que l'objectif est de mieux coller au rythme du jeu en début de cycle., à des moments clés, avec des exigences et des récompenses adaptées à l'état du marché et de la progression globale.En clair,. Les Hybrides pourraient bien revenir, mais plus tard, et sous une forme potentiellement révisée. Cette stratégie permet à EA de garder une marge d'évolution et d'inciter les joueurs à suivre le contenu saisonnier de plus près.De fait, même si rien n'a encore été officialisé, tout laisse à penser que. Leur absence au lancement peut frustrer les habitués, mais l'éditeur mise sur un système plus étalé dans le temps pour maintenir l'intérêt.Les fans d'Ultimate Team devront donc patienter avant de retrouver ces défis emblématiques. En attendant, EA propose de nouveaux DCE d'introduction, plus simples, pour continuer à initier les joueurs aux mécaniques de création d'équipe.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire