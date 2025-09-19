FC 26 : Où sont passés les SBC Hybrides Ligues et Nations ?

Les habitués d'Ultimate Team connaissent bien les fameux DCE Hybrides Ligues et Nations, des défis incontournables chaque année pour lancer son club. Mais qu'en est-il dans FC 26 ?
Chaque nouvelle saison d'Ultimate Team commence souvent de la même façon. Quelques matchs, quelques DCE pour tenter d'obtenir des crédits et des cartes pour progresser rapidement. Mais dans FC 26, la donne change
. Si l'on retrouve bien des défis de création d'équipe pour se familiariser avec le mode, les Hybrides Ligues, Hybrides Nations et Hybrides Ligues et Nations ont disparu du lancement
. Une première depuis des années, alors qu'ils offraient de très jolis packs.
Les DCE avancés retirés au lancement
EA a confirmé que les SBC Hybrides
ne sont pas disponibles dans FC 26 à sa sortie. À la place, nous retrouvons une série de défis plus accessibles, conçus pour poser les bases et initier les nouveaux joueurs.
Ces changements s'inscrivent dans une volonté claire de l'éditeur, ralentir la progression et lisser la courbe de puissance en début de saison
. Les SBC avancés demandaient beaucoup de cartes mais offraient en retour des récompenses très attractives. Leur retrait vise à éviter que des équipes trop fortes ne se construisent trop rapidement et d'augmenter le fossé entre les joueurs qui peuvent s'investir des heures et les plus occasionnels.
Pourquoi ces changements dans FC 26 ?
Dans ses Pitch Notes, EA explique que l'objectif est de mieux coller au rythme du jeu en début de cycle. Les SBC avancés feront leur retour progressivement au cours de la saison
, à des moments clés, avec des exigences et des récompenses adaptées à l'état du marché et de la progression globale.
En clair, il ne s'agit pas d'une suppression définitive
. Les Hybrides pourraient bien revenir, mais plus tard, et sous une forme potentiellement révisée. Cette stratégie permet à EA de garder une marge d'évolution et d'inciter les joueurs à suivre le contenu saisonnier de plus près.
De fait, même si rien n'a encore été officialisé, tout laisse à penser que les DCE Hybrides Ligues et Nations reviendront en cours d'année
. Leur absence au lancement peut frustrer les habitués, mais l'éditeur mise sur un système plus étalé dans le temps pour maintenir l'intérêt.
Les fans d'Ultimate Team devront donc patienter avant de retrouver ces défis emblématiques. En attendant, EA propose de nouveaux DCE d'introduction, plus simples, pour continuer à initier les joueurs aux mécaniques de création d'équipe.
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