FC 26 : Les nouvelles cartes Héros dévoilées par une fuite, avec du beau monde

Comme chaque année, Electronic Arts devrait rajouter quelques joueurs dans la collection des Icônes et des Héros. La nouvelle rumeur de FC 26 mentionne justement l'ajout de nouveaux Héros, avec quelques jolis noms.
L'attente des fans d'EA SPORTS FC (anciennement FIFA) grandit à l'approche des premières révélations autour du jeu et plus particulièrement du mode Ultimate Team
. Tandis que la saison actuelle est prolongée avec la Coupe du monde des Clubs, et que les joueurs de FC 25 profitent de la promotion Métamorphosés
, les rumeurs autour de FC 26 s'intensifient déjà. Cette fois, une fuite évoque les premiers noms qui pourraient intégrer la célèbre catégorie des Héros FUT
.
Des légendes prestigieuses au rendez-vous ?
Selon le compte FUT Latest
, actif sur X (anciennement Twitter) et réputé fiable grâce à plusieurs prédictions avérées par le passé, huit nouveaux Héros pourraient rejoindre le mode FUT de FC 26
:
- Gilberto Silva (Premier League)
- Jan Koller (Bundesliga)
- Cesc Fàbregas (Premier League)
- Esteban Cambiasso (Serie A)
- Andrea Barzagli (Serie A)
- Mario Mandžukić (Serie A)
- Marouane Fellaini (Premier League)
- Michael Carrick (Premier League)
Ces noms n'ont pas tardé à susciter l'enthousiasme de la communauté FUT, chacun évoquant de belles époques du football européen. Toutefois, quelques absences remarquables parmi les joueurs ayant pris leur retraite ces derniers mois pourraient signifier qu'ils intègrent le rang Icône, avec en tête d'affiche Raphaël Varane et Toni Kroos, deux anciens du Real Madrid.
Quelques interrogations autour de cette fuite
Malgré cette liste séduisante, certains points intriguent :
- Absence de joueuses féminines : surprenant, puisque EA Sports avait récemment intégré des femmes en tant qu'Héroïnes ou Icônes dans les éditions précédentes.
- Faible représentation défensive : Andrea Barzagli est le seul pur défenseur de cette liste provisoire, ce qui pourrait laisser présager d'autres annonces dans la catégorie Icônes.
Cela peut aussi suggérer que les nouvelles cartes Héros n'ont pas toute fuité
, ce qui serait une bonne chose pour garder une part de surprise.
Une présentation imminente
Si EA Sports reste fidèle à ses habitudes, l'annonce officielle du jeu devrait intervenir courant juillet, avec des précisions sur les nouveautés majeures et potentiellement des surprises autour du calendrier de sortie. D'ailleurs, une fuite a récemment confirmé la date de sortie
, bien que celle-ci ne soit pas réellement un mystère.
Dans tous les cas, les développeurs nous dévoileront les nouveautés d'ici quelques semaines, tout au plus.
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