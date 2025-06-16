FC 26 : Sa date de sortie fuite

Il semblerait que la date de sortie de FC 26 ait fuité, donnant une idée de quand sortira le jeu. Un nouveau mode fait également parler de lui.
FC 26
n'a pas encore été dévoilé (en juillet), mais les nouvelles sont déjà là. Grâce aux rumeurs, nous pouvons avoir une idée de ce que proposera cette année EA Sports en guise de nouveautés. Même si celle-ci n'est pas réellement mystérieuse, sa date de sortie a aussi leaké
.
La date de sortie de FC 26 fuite
Habituellement, le FIFA annuel, devenu EA SPORTS FC, sort toujours le dernier vendredi du mois de septembre, sauf à quelques exceptions prêtes lors de la période du COVID-19. La fuite, qui émane d'une source crédible
, évoque une sortie pour le vendredi 26 septembre pour FC 26
, alors que d'autres rumeurs évoquaient, pour cette année, un lancement plus précoce. Il n'en serait donc rien.
L'accès anticipé une semaine avant
Comme d'habitude, l'accès anticipé sortirait une semaine plus tôt, le 19 septembre donc
. Celui-ci est réservé aux joueurs qui achètent l'une des éditions spéciales, vendues plus cher. Les amateurs du mode Ultimate Team qui en profitent pourront déjà bien avancer dans la conception de leur équipe, et avoir un avantage non négligeable.
Des fuites massives
Ces dernières semaines, de nombreuses informations ont fuité pour FC 26
. Tandis que Electronic Arts reste toujours silencieux, nous avons pu en apprendre plus sur les changements du mode Ultimate Team
(retour des tournois, suppression des playoff en Champions, possibilité d'évoluer un gardien...).
Concernant le mode en monde ouvert en Carrière, celui-ci pourrait être annulé, bien qu'une récente fuite indiquait qu'il serait bel et bien de la partie. La Coupe du monde pourrait aussi être du voyage
, tout en sachant qu'une nouvelle édition sera organisée dans un an (au Canada, au Mexique et aux États-Unis).
Dans tous les cas, nous en apprendrons plus en juillet
, selon toute vraisemblance, lorsque les développeurs nous dévoileront en bonne et due forme FC 26
, qui devrait arriver le 26 septembre, au moins sur PC, PS5 et Xbox Series
. La sortie sur PS4 et Xbox One est plus indécise.
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