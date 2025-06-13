FC 25 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Shapeshifters (Métamorphosés) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 25, pour une durée limitée.

Shapeshifters (Métamorphosés), qu'est-ce que c'est ?

Joueurs Métamorphosés FC 25

Team 2

Gardien

94 - Sean Zawadzki - G - Columbus Crew

Défenseurs

98 - Rodrigo Hernández Cascante - DC - Manchester City

- DC - Manchester City 95 - Asisat Oshoala - DC - Bay FC

- DC - Bay FC 95 - Miguel Almirón - DG - Atlanta United

Milieux

97 - Alexander Isak - MC - Newcastle Utd

- MC - Newcastle Utd 97 - Bukayo Saka - MOC - Arsenal

- MOC - Arsenal 97 - Lautaro Martínez - MC - Lombardia FC

- MC - Lombardia FC 96 - Emily Sams - MDC - Orlando Pride

- MDC - Orlando Pride 96 - Mary Earps - MOC - Paris SG

- MOC - Paris SG 96 - Theo Hernández - MDC - Milano FC

- MDC - Milano FC 96 - Wendie Renard - MOC - OL

- MOC - OL 95 - Alassane Plea - MD - M'gladbach

- MD - M'gladbach 95 - Neco Williams - MG - Nott'm Forest

- MG - Nott'm Forest 94 - Dominik Kohr - MC - 1. FSV Mainz 05

Attaquants

98 - Alexia Putellas Segura - BU - FC Barcelona

- BU - FC Barcelona 98 - Scott McTominay - BU - SSC Napoli

- BU - SSC Napoli 96 - Federico Valverde - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 95 - Nuno Albertino Varela Tavares - AD - Latium

- AD - Latium 95 - Tomáš Soucek - BU - West Ham

- BU - West Ham 94 - Ève Périsset - AG - Strasbourg







Team 1

Gardien

98 - Ibrahima Konaté - G - Liverpool

Défenseurs

97 - Romelu Lukaku - DC - SSC Napoli

- DC - SSC Napoli 96 - Giorgi Mamardashvili - DC - Valencia CF

- DC - Valencia CF 96 - Mallory Swanson - DD - Chicago Red Stars

- DD - Chicago Red Stars 94 - Kristin Kögel - DD - Leverkusen

Milieux

98 - Antoine Griezmann - MOC - Atlético de Madrid

- MOC - Atlético de Madrid 98 - Harry Kane - MC - FC Bayern München

- MC - FC Bayern München 97 - Marco Reus - MC - LA Galaxy

- MC - LA Galaxy 97 - Marcus Rashford - MC - Aston Villa

- MC - Aston Villa 96 - Endrick Felipe Moreira de Sousa - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 96 - Kadidiatou Diani - MOC - OL

- MOC - OL 95 - María Pilar León Cebrián - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 95 - Naomi Girma - MDC - Chelsea

Attaquants

97 - Martin Ødegaard - AG - Arsenal

- AG - Arsenal 97 - Michael Olise - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 96 - Klara Bühl - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 95 - Francesco Acerbi - BU - Lombardia FC

- BU - Lombardia FC 95 - Nico Schlotterbeck - BU - Borussia Dortmund

- BU - Borussia Dortmund 94 - Nordi Mukiele - AG - Leverkusen

- AG - Leverkusen 94 - Sara Holmgaard - AD - Everton







PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 16,09 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.

PC

1050 Points FC → 1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction. 5900 Points FC → 8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction. 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.



Après les cartes TOTS, arrivées au cours des dernières semaines, Electronic Arts nous propose aujourd'hui de nouvelles cartes, bien connues des amateurs d'Ultimate Team, avec l'événement, francisé en «». Le principe est simple, tous les joueurs bénéficiant d'une carte métamorphosée verront leur poste habituel être plus ou moins modifié. De ce fait, un attaquant peut devenir ailier, un milieu défenseur ou attaquant, alors qu'un défenseur peut hériter d'un poste plus offensif, voire de buteur. Cela concerne aussi le poste de gardien de but.Les joueurs bénéficiant de ces cartes métamorphosées ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau durant cette saison 2024-2025, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. Une première équipe de joueurs est, d'ores et déjà, disponible dans les packs, et ce pendant une semaine, avant de laisser place, le vendredi 20 juin, à une deuxième salve de joueurs. Naturellement, d'autres joueursferont leur arrivée dans les Défis Création d'Équipes (DCE).Vous pouvez retrouver la liste de tous les joueursci-dessous. Des joueurs Icônes et Héros, avec des postes changés, sont aussi de la partie.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire