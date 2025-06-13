FC 25 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Shapeshifters (Métamorphosés) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 25, pour une durée limitée.
Shapeshifters (Métamorphosés), qu'est-ce que c'est ?
Après les cartes TOTS, arrivées au cours des dernières semaines, Electronic Arts nous propose aujourd'hui de nouvelles cartes, bien connues des amateurs d'Ultimate Team, avec l'événement Shapeshifters
, francisé en « Métamorphosés
». Le principe est simple, tous les joueurs bénéficiant d'une carte métamorphosée verront leur poste habituel être plus ou moins modifié. De ce fait, un attaquant peut devenir ailier, un milieu défenseur ou attaquant, alors qu'un défenseur peut hériter d'un poste plus offensif, voire de buteur. Cela concerne aussi le poste de gardien de but.
Les joueurs bénéficiant de ces cartes métamorphosées ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau durant cette saison 2024-2025, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. Une première équipe de joueurs est, d'ores et déjà, disponible dans les packs, et ce pendant une semaine, avant de laisser place, le vendredi 20 juin, à une deuxième salve de joueurs. Naturellement, d'autres joueurs métamorphosés
feront leur arrivée dans les Défis Création d'Équipes (DCE).
Vous pouvez retrouver la liste de tous les joueurs Métamorphosés de FC 25
ci-dessous. Des joueurs Icônes et Héros, avec des postes changés, sont aussi de la partie.
Joueurs Métamorphosés FC 25
Team 2
Gardien
- 94 - Sean Zawadzki - G - Columbus Crew
Défenseurs
- 98 - Rodrigo Hernández Cascante - DC - Manchester City
- 95 - Asisat Oshoala - DC - Bay FC
- 95 - Miguel Almirón - DG - Atlanta United
Milieux
- 97 - Alexander Isak - MC - Newcastle Utd
- 97 - Bukayo Saka - MOC - Arsenal
- 97 - Lautaro Martínez - MC - Lombardia FC
- 96 - Emily Sams - MDC - Orlando Pride
- 96 - Mary Earps - MOC - Paris SG
- 96 - Theo Hernández - MDC - Milano FC
- 96 - Wendie Renard - MOC - OL
- 95 - Alassane Plea - MD - M'gladbach
- 95 - Neco Williams - MG - Nott'm Forest
- 94 - Dominik Kohr - MC - 1. FSV Mainz 05
Attaquants
- 98 - Alexia Putellas Segura - BU - FC Barcelona
- 98 - Scott McTominay - BU - SSC Napoli
- 96 - Federico Valverde - BU - Real Madrid
- 95 - Nuno Albertino Varela Tavares - AD - Latium
- 95 - Tomáš Soucek - BU - West Ham
- 94 - Ève Périsset - AG - Strasbourg
Team 1
Gardien
- 98 - Ibrahima Konaté - G - Liverpool
Défenseurs
- 97 - Romelu Lukaku - DC - SSC Napoli
- 96 - Giorgi Mamardashvili - DC - Valencia CF
- 96 - Mallory Swanson - DD - Chicago Red Stars
- 94 - Kristin Kögel - DD - Leverkusen
Milieux
- 98 - Antoine Griezmann - MOC - Atlético de Madrid
- 98 - Harry Kane - MC - FC Bayern München
- 97 - Marco Reus - MC - LA Galaxy
- 97 - Marcus Rashford - MC - Aston Villa
- 96 - Endrick Felipe Moreira de Sousa - MOC - Real Madrid
- 96 - Kadidiatou Diani - MOC - OL
- 95 - María Pilar León Cebrián - MC - FC Barcelona
- 95 - Naomi Girma - MDC - Chelsea
Attaquants
- 97 - Martin Ødegaard - AG - Arsenal
- 97 - Michael Olise - BU - FC Bayern München
- 96 - Klara Bühl - BU - FC Bayern München
- 95 - Francesco Acerbi - BU - Lombardia FC
- 95 - Nico Schlotterbeck - BU - Borussia Dortmund
- 94 - Nordi Mukiele - AG - Leverkusen
- 94 - Sara Holmgaard - AD - Everton
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