FC 25 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 20 juin 2025 à 19h22
Les joueurs composant l'équipe Shapeshifters (Métamorphosés) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 25, pour une durée limitée.
FC 25 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles

Shapeshifters (Métamorphosés), qu'est-ce que c'est ?

Après les cartes TOTS, arrivées au cours des dernières semaines, Electronic Arts nous propose aujourd'hui de nouvelles cartes, bien connues des amateurs d'Ultimate Team, avec l'événement Shapeshifters, francisé en « Métamorphosés ». Le principe est simple, tous les joueurs bénéficiant d'une carte métamorphosée verront leur poste habituel être plus ou moins modifié. De ce fait, un attaquant peut devenir ailier, un milieu défenseur ou attaquant, alors qu'un défenseur peut hériter d'un poste plus offensif, voire de buteur. Cela concerne aussi le poste de gardien de but.

Les joueurs bénéficiant de ces cartes métamorphosées ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau durant cette saison 2024-2025, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. Une première équipe de joueurs est, d'ores et déjà, disponible dans les packs, et ce pendant une semaine, avant de laisser place, le vendredi 20 juin, à une deuxième salve de joueurs. Naturellement, d'autres joueurs métamorphosés feront leur arrivée dans les Défis Création d'Équipes (DCE).

Vous pouvez retrouver la liste de tous les joueurs Métamorphosés de FC 25 ci-dessous. Des joueurs Icônes et Héros, avec des postes changés, sont aussi de la partie.

Joueurs Métamorphosés FC 25

Team 2

Gardien

  • 94 - États-Unis Sean Zawadzki - G - Columbus Crew

Défenseurs

  • 98 - Espagne Rodrigo Hernández Cascante - DC - Manchester City
  • 95 - Nigéria Asisat Oshoala - DC - Bay FC
  • 95 - Paraguay Miguel Almirón - DG - Atlanta United

Milieux

  • 97 - Suède Alexander Isak - MC - Newcastle Utd
  • 97 - Angleterre Bukayo Saka - MOC - Arsenal
  • 97 - Argentine Lautaro Martínez - MC - Lombardia FC
  • 96 - États-Unis Emily Sams - MDC - Orlando Pride
  • 96 - Angleterre Mary Earps - MOC - Paris SG
  • 96 - France Theo Hernández - MDC - Milano FC
  • 96 - France Wendie Renard - MOC - OL
  • 95 - France Alassane Plea - MD - M'gladbach
  • 95 - Pays de Galles Neco Williams - MG - Nott'm Forest
  • 94 - Allemagne Dominik Kohr - MC - 1. FSV Mainz 05

Attaquants

  • 98 - Espagne Alexia Putellas Segura - BU - FC Barcelona
  • 98 - Écosse Scott McTominay - BU - SSC Napoli
  • 96 - Uruguay Federico Valverde - BU - Real Madrid
  • 95 - Portugal Nuno Albertino Varela Tavares - AD - Latium
  • 95 - République Tchèque Tomáš Soucek - BU - West Ham
  • 94 - France Ève Périsset - AG - Strasbourg
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Team 1

Gardien

  • 98 - France Ibrahima Konaté - G - Liverpool

Défenseurs

  • 97 - Belgique Romelu Lukaku - DC - SSC Napoli
  • 96 - Géorgie Giorgi Mamardashvili - DC - Valencia CF
  • 96 - États-Unis Mallory Swanson - DD - Chicago Red Stars
  • 94 - Allemagne Kristin Kögel - DD - Leverkusen

Milieux

  • 98 - France Antoine Griezmann - MOC - Atlético de Madrid
  • 98 - Angleterre Harry Kane - MC - FC Bayern München
  • 97 - Allemagne Marco Reus - MC - LA Galaxy
  • 97 - Angleterre Marcus Rashford - MC - Aston Villa
  • 96 - Brésil Endrick Felipe Moreira de Sousa - MOC - Real Madrid
  • 96 - France Kadidiatou Diani - MOC - OL
  • 95 - Espagne María Pilar León Cebrián - MC - FC Barcelona
  • 95 - États-Unis Naomi Girma - MDC - Chelsea

Attaquants

  • 97 - Norvège Martin Ødegaard - AG - Arsenal
  • 97 - France Michael Olise - BU - FC Bayern München
  • 96 - Allemagne Klara Bühl - BU - FC Bayern München
  • 95 - Italie Francesco Acerbi - BU - Lombardia FC
  • 95 - Allemagne Nico Schlotterbeck - BU - Borussia Dortmund
  • 94 - France Nordi Mukiele - AG - Leverkusen
  • 94 - Danemark Sara Holmgaard - AD - Everton
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 16,09 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.
  • PC
    • 1050 Points FC  →  1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC  →  1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.
    • 5900 Points FC →  8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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