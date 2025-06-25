FC 26 : Leak des nouvelles Icônes, avec des noms impressionnants

La nouvelle vague d'Icônes pour FC 26 s'annonce déjà exceptionnelle. Une fuite récente dévoile les nouveaux visages qui rejoindraient le mode Ultimate Team, promettant d'enthousiasmer les fans avec plusieurs légendes du football moderne.
FC 26
n'a pas encore été officialisé, mais les rumeurs s'enchaînent donnant un aperçu de ce à quoi nous aurons. Après les fuites sûr certains Héros
, ce sont les Icônes
qui sont concernées, et de belles cartes devraient arriver dans ce nouvel épisode à la rentrée.
Zlatan, Iniesta, Kroos : des stars mondiales en approche
Une nouvelle fuite particulièrement crédible a révélé les potentiels nouvelles Icônes du jeu.
Le réputé leaker FUT Sheriff
, souvent très fiable dans ses prédictions, annonce ainsi l'arrivée d'un ensemble impressionnant de légendes du ballon rond, dont la plupart ont raccroché il y a quelques années tout au plus :
- - BU - Zlatan Ibrahimovic (Suède)
- - MC - Andrés Iniesta (Espagne)
- - MC - Toni Kroos (Allemagne)
- - DG - Marcelo (Brésil)
- - DC - Giorgio Chiellini (Italie)
- - BU - Alex Morgan (États-Unis)
- - BU - Francesco Totti (Italie)
- - G - Oliver Kahn (Allemagne)
- - BU - Cha Bum-Kun (Corée du Sud)
- - DC - Steffi Jones (Allemagne)
- - MOC - Sissi (Brésil)
Ces noms prestigieux renforceraient ainsi considérablement le mode Ultimate Team, déjà très riche en Icône. Reste à savoir quelle sera la liste finale et si certaines cartes disparaîtront pour cette nouvelle version d'EA SPORTS FC. Du beau monde donc, notamment Ibrahimovic, Iniesta, Kroos, Marcelo, Chiellini et Totti, tous fraichement retraités
, de quoi garder actif les fans.
Une annonce officielle imminente ?
Pour le moment, aucune confirmation officielle n'a été faite par EA Sports, et il convient donc de rester prudent. Toutefois, EA devrait rapidement clarifier ces rumeurs puisque la présentation officielle de FC 26
est attendue dans les semaines à venir, probablement courant juillet. Sa sortie, elle, a déjà leaké et devrait se faire comme toujours fin septembre
.
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