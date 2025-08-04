FC 26 : Comment participer à la bêta ?

Comme chaque année, la traditionnelle bêta de l'opus FIFA, devenu EA SPORTS FC, est accessible par un nombre très limité de joueurs. Si vous souhaitez avoir une chance de participer à la bêta de FC 26, nous vous expliquons comment faire.

Comment participer à la bêta de FC 26 ?

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Rendez-vous sur le site d'Electronic Arts et connectez-vous.

Cliquez sur votre profil en haut à droite et allez dans la partie « Paramètres du compte ».

Rendez-vous dans l'onglet « préférences de communication ».

Vérifiez que la case « Informez-moi par e-mail des produits, actualités, événements et promotions d'EA. » soit bien cochée.

N'hésitez pas, dans la partie « Jeux préférés », à cocher la licence EA SPORTS FC pour augmenter vos chances.

Accéder à la bêta de FC 26 en France

Rendez-vous sur le site d'EA et connectez-vous, pour vous rendre sur la page « Informations du compte »

Dans la partie « Paramètres régionaux », modifiez la région par Royaume-Unis ou États-Unis. Cela augmentait vos chances il y a quelques années.

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Les dates de la bêta de FC 26

À quelques semaines de la sortie de, il est temps de se concentrer sur la bêta fermée. Comme toujours, certaines personnes souhaitent y participer, notamment dans le but de tester les nouvelles fonctionnalités et voir ce que va nous réserver ce jeu. Les développeurs, quant à eux, espèrent avoir des retours constructifs dans le but d'ajuster certaines choses et apporter de potentiels changements à l'expérience finale, juste avant son grand lancement. De ce fait, nombreux sont les membres de la communauté à se demanderSi tel est votre cas, nous vous donnons toutes les informations à savoir, bien qu'il y ait, hélas, très peu de chances pour que vous soyez sélectionné pour participer à laIl se peut que vous ayez vu, chez l'un de vos créateurs de contenu favoris, l'icône de FC 26 lors qu'il lance un jeu sur sa console, et aimeriez, vous aussi, faire partie de ces privilégiés. Avant toute chose, et comme cela fut déjà le cas ces dernières années, peu de personnes en France auront accès àCependant, il existe quelques exceptions avec les créateurs de contenu, et des futurs joueurs peuvent aussi, avec énormément de chance, être sélectionnés pour avoir une chance dePour avoir accès à ces quelques semaines de tests, où seuls les modes Coup d'envoi, Carrière, FUT et Clubs Pro sont disponibles (mais pas accessibles pour tous), il faut soit être un joueur professionnel ou créateur de contenu, soit avoir eu de la chance et avoir été contacté par EA Sports directement. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez toujours effectuer une simple action, laquelle pourrait vous permettre d'y accéder plus tard ou, dans le pire des cas, vous permettra d'être éligible pour le prochain opus. Voici ce qu'il faut faire :Si vous avez reçu un code, uniquement par mail, il suffit de l'entrer sur le site officiel. Attention, certains sites frauduleux tenteront de revendre des codes, mais restez sur vos gardes, il s'agit, très souvent, d'une arnaque.Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez faire une petite manipulation sur votre compte EA, pour changer votre région :Bien entendu, cela ne vous assure aucunement un accès. Vous augmentez juste un peu plus vos chances de figurer parmi les heureux élus qui auront accès àNotez que vous pouvez remettre votre pays par défaut plus tard, une fois la période de bêta finie, par exemple. Toutes les personnes éligibles seront contactées par mail. Les codes devraient être envoyés à partir du 4 août.Cette année,, et durera environ trois semaines, pour se conclure le 26 août. Soit un mois avant le grand lancement de FC 26, qui aura lieu le 26 septembre.