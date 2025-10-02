FC 26 : Encore une polémique, les joueurs lésés veulent une compensation

Une erreur de traduction dans le mode Ultimate Team de FC 26 a semé la confusion chez les joueurs français, qui réclament désormais une compensation pour un pack Héros jugé trompeur.
Moins de deux semaines après la sortie de FC 26, et les problèmes s'enchainent. EA Sports a déjà répondu au sujet du bug sur l'engagement, et pour la présence de certains packs dans la boutique, mais un nouveau couac vient d'arriver sur le mode Ultimate Team de FC 26. L'arrivée d'un pack Héros 86 Max a rapidement suscité l'intérêt, mais une traduction erronée côté français a provoqué la colère d'une partie de la communauté. Résultat, certains demandent aujourd'hui à Electronic Arts de leur offrir une compensation.
Une confusion autour du pack Héros
Dans la version anglaise du jeu, le pack Héros 86 Max indiquait clairement que vous ne pouviez obtenir qu'une carte Héros notée 86 ou moins. Un fonctionnement logique, puisque plusieurs cartes restent extrêmement rentables malgré cette limite.
Mais en français, la description affichait « 86+ », laissant penser que les joueurs recevraient un Héros d'une note supérieure ou égale à 86. Une différence de taille qui a mené certains à ouvrir le pack avec de fausses attentes.
Des joueurs lésés qui réclament réparation
Comme l'a relevé l'utilisateur Rickth21 sur les réseaux, plusieurs joueurs ont reçu des cartes notées 85 ou moins, ce qui contredit directement la promesse affichée dans la version française. Sans surprise, les plaintes ont rapidement émergé, réclamant à EA une compensation pour ce pack jugé trompeur.
🚨 1ST COMPENSATION OF THE YEAR?? 🤣🤣
The hero pack in French says 86+ in the description not 86 max 💀 (title says 86 max however)
Electronic Arts a déjà un historique de gestes commerciaux face à ce type de situation, mais pour l'heure, rien n'a été confirmé. Et du côté des joueurs ayant ouvert le pack dans une autre langue, pas d'erreur possible, la description était claire et fidèle à son intention.
Une erreur qui relance la question des traductions
Au-delà de ce cas particulier, cet incident met en lumière l'importance d'une localisation soignée pour un jeu mondialement joué. Une simple confusion dans la formulation peut impacter l'économie interne d'Ultimate Team, où chaque carte a une valeur stratégique et financière. Reste désormais à voir si EA décidera d'offrir une compensation aux joueurs français concernés, ou si la société considérera qu'il s'agit d'un simple malentendu. Auquel cas les critiques seront encore plus fortes envers l'éditeur.
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