FC 26 : Encore une polémique, les joueurs lésés veulent une compensation

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 octobre 2025 à 15h41
Une erreur de traduction dans le mode Ultimate Team de FC 26 a semé la confusion chez les joueurs français, qui réclament désormais une compensation pour un pack Héros jugé trompeur.
FC 26 : Encore une polémique, les joueurs lésés veulent une compensation
Moins de deux semaines après la sortie de FC 26, et les problèmes s'enchainent. EA Sports a déjà répondu au sujet du bug sur l'engagement, et pour la présence de certains packs dans la boutique, mais un nouveau couac vient d'arriver sur le mode Ultimate Team de FC 26. L'arrivée d'un pack Héros 86 Max a rapidement suscité l'intérêt, mais une traduction erronée côté français a provoqué la colère d'une partie de la communauté. Résultat, certains demandent aujourd'hui à Electronic Arts de leur offrir une compensation.

Une confusion autour du pack Héros

Dans la version anglaise du jeu, le pack Héros 86 Max indiquait clairement que vous ne pouviez obtenir qu'une carte Héros notée 86 ou moins. Un fonctionnement logique, puisque plusieurs cartes restent extrêmement rentables malgré cette limite.

dce-problematique-france
Le DCE en question qui posait problème.

Mais en français, la description affichait « 86+ », laissant penser que les joueurs recevraient un Héros d'une note supérieure ou égale à 86. Une différence de taille qui a mené certains à ouvrir le pack avec de fausses attentes.

Des joueurs lésés qui réclament réparation

Comme l'a relevé l'utilisateur Rickth21 sur les réseaux, plusieurs joueurs ont reçu des cartes notées 85 ou moins, ce qui contredit directement la promesse affichée dans la version française. Sans surprise, les plaintes ont rapidement émergé, réclamant à EA une compensation pour ce pack jugé trompeur.
Electronic Arts a déjà un historique de gestes commerciaux face à ce type de situation, mais pour l'heure, rien n'a été confirmé. Et du côté des joueurs ayant ouvert le pack dans une autre langue, pas d'erreur possible, la description était claire et fidèle à son intention.

Une erreur qui relance la question des traductions

Au-delà de ce cas particulier, cet incident met en lumière l'importance d'une localisation soignée pour un jeu mondialement joué. Une simple confusion dans la formulation peut impacter l'économie interne d'Ultimate Team, où chaque carte a une valeur stratégique et financière. Reste désormais à voir si EA décidera d'offrir une compensation aux joueurs français concernés, ou si la société considérera qu'il s'agit d'un simple malentendu. Auquel cas les critiques seront encore plus fortes envers l'éditeur.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
FC 26 04 juillet 2026

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026

Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 26 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Festival du football : Greats of the Game sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.

commentaire (0)