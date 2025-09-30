FC 26 va corriger les buts sur engagement, mais il va falloir attendre

Les buts encaissés dès l'engagement irritent de nombreux joueurs de FC 26. EA Sports a confirmé qu'un patch arriverait début octobre pour corriger ce problème récurrent.
Depuis le lancement en accès anticipé, les « kick-off goals », autrement appelés buts sur l'engagement, sont devenus l'un des principaux sujets de mécontentement dans la communauté FC 26
. Jugés trop fréquents et frustrants (tout du moins encore plus que les années précédentes), ils donnent l'impression d'une faille de gameplay exploitée en ligne. EA Sports a pris la parole pour rassurer ses joueurs et annoncer une mise à jour ciblée
.
Un patch ciblé sur le positionnement défensif
Sur les réseaux sociaux et notamment X
, l'éditeur a confirmé que des ajustements allaient concerner exclusivement les phases d'engagement
. L'objectif est d'améliorer le placement défensif pour réduire l'efficacité des actions menées directement après un coup d'envoi.
Nous avons pris connaissance de vos commentaires concernant les buts marqués sur coup d'envoi et nous travaillons actuellement à l'amélioration du positionnement défensif, qui ne s'appliquera qu'aux coups d'envoi.
EA précise que le patch est visé pour début octobre
, tout en rappelant que la date reste susceptible de changer si des ajustements supplémentaires s'avèrent nécessaires. Le premier FUT Champions
devra donc composer avec ce bug très gênant, qui revient chaque année ou presque.
Des retours déjà pris en compte par EA
Ce n'est pas la première fois que l'éditeur réagit rapidement aux critiques. La gestion de la courbe de puissance
, jugée trop généreuse après l'arrivée massive de packs promotionnels dès le lancement, avait déjà entraîné un rééquilibrage lors de l'événement Pierres Angulaires.
En s'attaquant directement aux buts sur engagement, EA montre une volonté d'apporter des correctifs précis plutôt que des refontes massives du gameplay. Une stratégie qui pourrait marquer le rythme des futures mises à jour tout au long de la saison, à condition d'être assez réactif pour ne pas perdre trop de joueurs en cours de route.
Reste désormais à savoir si ce patch parviendra à réduire efficacement l'impact des buts sur l'engagement, ou si de nouveaux ajustements devront encore être envisagés.
Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025
sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
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commentaires (4)
Mais quel jeu pourri quand même j'ai déjà plus envie d'y jouer
Quittez ce jeu. Tout deviens scripter, c'est une arnaque. Profitez de vos weekend. Punissez EA FC en abandonnant ce jeu qui ne récompense pas le talent mais ceux qui achète des micro transactions. Ce jeu c'est juste une mise a jour année après année, et chaque week-end les gens passe leur vie devant. Partez. Profitez de votre vie, ne vous rendez plus malade sur un jeu qui fait exprès de vous faire perdre.
Ça doit faire 3 ans que j'ai arrêter ce jeu et a l'époque ce big était déjà présent. J'ai tester les 10h gratuites et j'avais l'impression que le jeu était identique a quand je l'ai quitter. Du coup ce sera encore sans moi cette année
C'est bien ils vont enfin corriger ce bug qui traine depuis des années. Mais bon, ils vont en créer un autre