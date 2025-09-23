FC 26 : EA Sports répond à la polémique après la plainte des joueurs, déjà la mort du jeu ?

À peine lancé en accès anticipé, FC 26 déclenche déjà une vive polémique. L'ajout massif de packs 100K contredit les promesses d'un rythme de progression plus lent, et la communauté gronde. EA Sports a répondu, mais n'est pas convaincant.
Dès le premier jour d'accès anticipé, les joueurs de FC 26
ont été surpris par l'arrivée de packs 100K dans le mode Ultimate Team et de nombreux autres packs promotionnels dans la boutique. Une décision qui va à l'encontre des déclarations pré-lancement d'EA Sports, qui promettait une progression ralentie pour éviter l'explosion trop rapide de certaines cartes
. Cela n'était donc que des paroles, et les joueurs ont manifesté leur mécontentement. Face à la colère grandissante de la communauté, l'éditeur a pris la parole
.
Une promesse trahie dès le lancement
Avant la sortie du jeu, EA avait assuré dans un article Pitch Notes que la volonté cette année était de réduire la puissance des effectifs en début de saison
, afin de donner plus de temps aux joueurs pour progresser. Mais la mise en vente immédiate de packs premium a provoqué l'effet inverse.
Résultat, en quelques heures, le marché des transferts a été bouleversé et les matchs en ligne confrontent déjà de nombreux joueurs à des équipes composées de cartes surpuissantes et la communauté a peur de retrouver un FC 25 où la boutique était trop mise en avant
, encourageant les joueurs à dépenser de l'argent.
La réponse officielle d'EA Sports
Dans un communiqué relayé par FUT Weekly Podcast
, l'éditeur a reconnu que la courbe de progression était « trop agressive au lancement »
. EA affirme toutefois rester attaché à l'idée d'une « progression plus lente et régulière
» et promet des ajustements pour mieux refléter cette vision.
Reste que la communauté s'interroge, ces correctifs ne seront-ils pas trop tardifs, puisque les packs sont déjà disponibles et que l'économie du jeu est en partie déséquilibrée ?
Quid des joueurs qui n'arriveront que ces 26 septembres et qui seront donc lésés, entre cette économie déjà bouleversée et la semaine de retard ?
Un problème récurrent d'Ultimate Team
La polémique autour des packs n'est pas nouvelle, et c'est bien là le problème. Chaque année, la présence de contenus premium jugés trop généreux alimente les critiques
. Mais les déclarations pré-lancement avaient nourri un certain espoir chez les fans, qui pensaient voir enfin un coup de frein à l'inflation des effectifs.
Que nenni, cela n'était que de belles paroles de la part de l'éditeur qui souhaitait se racheter et donner envie aux plus réticent. EA Sports sait ce qu'il lui reste à faire, des actes. Mais il semble déjà trop tard, d'autant plus qu'il n'a aucune raison de se priver de mettre en avant la boutique
, tant que certains dépensent leur argent dedans, même si cela signifie dire adieu à une partie des joueurs.
commentaire (1)
Ea vous avez menti en fut c'est du grand n'importe quoi ,des scores de tennis.
On est obligé de défendre avec avec 5 def et millier défensif.
Les nouveaux drible j'ai jamais vu ça sur un terrain de foot sérieux vous avez vraiment fait de la grosse merde.
Même des grand joueurs joueur fifa vous on claché.
Je reste persuadé que les joueur qui galère sorte la carte de crédit un moment pour pouvoir faire fasse à vos nouvelles cartes toutes les semaines.
Je souhait vraiment que la fifa sorte un vrai jeu de foot et non un jeu de course ,avec des deibles insensé et des scores de tennis.
En tous cas moi plus jamais je jouerai à votre jeu de ....😡😡😡