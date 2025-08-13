FC 26 : Découvrez les nouvelles cartes Icônes, avec Zlatan et bien d'autres

Plusieurs joueurs rejoignent les prestigieuses cartes Icônes dans FC 26. Si Zlatan Ibrahimović en est la tête d'affiche, il est accompagné par d'autres noms clinquants.
Chaque année, de nouvelles cartes sont introduites dans l'épisode annuel, ici FC 26
, notamment dans la catégories des Icônes qui mettent en avant les meilleurs joueurs et joueuses, qui ont marqué le football. Pour cette nouvelle version, douze nouvelles cartes sont intégrées, des joueurs ayant récemment prix leur retraite, mais aussi d'autres, plus vieux. Aucun français n'est présent, mais la liste est très belle.
Liste des nouvelles Icônes de FC 26
Douze nouvelles têtes arriveront donc dans les packs
, ce qui ravira les plus chanceux, puisque ces cartes sont très difficiles à obtenir comme toujours. Nous retrouvons huit hommes, le gardien Oliver Kahn, les défenseurs Marcelo et Giorgio Chiellini, les milieux Andrés Iniesta et Toni Kroos, et enfin les attaquants Zlatan Ibrahimović
, Francesco Totti et Cha Bum-geun. Quatre femmes seront également ajoutées, à savoir Alex Morgan, qui était déjà dans le jeu avant sa retraite, Caroline Seger, Steffi Jones et enfin la brésilienne Sissi.
Pour les notes, rien d'extravaguant, mais quelques cartes pourraient trouver leur place dans un onze, au moins lors de la première partie de la saison de FC 26, avant la fin de l'année. Voici les détails des nouvelles cartes Icônes de FC 26
:
- 92 - - Zlatan Ibrahimović - BU
- 92 - - Andrés Iniesta - MC
- 91 - - Oliver Kahn - G
- 91 - - Alex Morgan - BU
- 90 - - Toni Kroos - MC
- 90 - - Caroline Seger - MC
- 89 - - Giorgio Chiellini - DC
- 89 - - Francesco Totti - BU
- 89 - - Marcelo - DG
- 88 - - Steffi Jones - DC
- 88 - - Sissi - MOC
- 88 - - Cha Bum-Kun - BU
Nul doute que ces cartes vaudront leur petit pesant d'or pendant quelques mois, surtout si leurs statistiques sont intéressantes.
La sortie de FC 26 est prévue le 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch 1 & 2
. Vous pouvez toujours le précommander et obtenir quelques récompenses
. La bêta de FC 26
est également en cours.
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