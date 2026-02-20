Ubisoft confirme deux nouveaux jeux Far Cry, et plusieurs Assassin's Creed

Dans une interview, Yves Guillemot confirme qu'Ubisoft va miser gros sur Assassin's Creed, avec plusieurs projets en développement. La licence Far Cry sera également un moteur, avec deux jeux en développement.
Ubisoft connaît un début particulièrement compliqué
. Le 21 janvier, le studio a annoncé une restructuration majeure, en annulant par exemple six jeux, dont le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps
, tout en reportant d'autres projets qui n'avaient pas été annoncés. De nombreuses personnes ont aussi été licenciées, dont très récemment dans la branche de Toronto, celle qui s'occupe du remake de Splinter Cell. C'est dans un contexte tendu que le PDG de la société, Yves Guillemot, a tenu à s'entretenir avec Variety
, pour faire le point, ce qui a permis d'apprendre (ou plutôt de confirmer), que deux jeux Far Cry sont en développement et que la licence Assassin's Creed sera le véritable porte-étendard d'Ubisoft
.
Deux jeux Far Cry sont bien en développement
Cela fait de longs mois, pour ne pas dire années, que les rumeurs évoquent le futur de cette licence. Selon ces bruits de couloir, deux jeux sont en développement, l'un étant une expérience solo originale, probablement Far Cry 7
, où les événements se déroulent sur 24 heures en Alaska
, l'autre un multijoueur, plutôt axé sur le PvP. Si l'intéressé n'a pas donné de détails, il affirme tout de même que « Far Cry suscite beaucoup d'attente et nous avons actuellement deux projets très prometteurs en cours de développement.
»
En sachant qu'Ubisoft en dira plus sur ses projets dans l'année pour faire saliver les joueurs, il n'est pas impossible que l'un de ces deux jeux, voire les deux, soient teasés
. Réponse d'ici quelques mois.
Assassin's Creed, le capitaine d'Ubisoft
Mais le fer de lance de la société est et restera, a priori, Assassin's Creed
. Après Shadows
qui a réussi à convaincre, Ubisoft souhaite miser gros sur sa marque sur les années à venir. Le PDG explique que la communauté a dépassé les 30 millions de joueurs l'an passé, et qu'il souhaite capitaliser sur ce succès. C'est pour cela que « plusieurs jeux
» sont en développement.
Mais le studio ne souhaite pas réitérer, encore et encore, des aventures solo, mais souhaite bel et bien approfondir sa licence en proposant « des expériences solo et multijoueur
».
Nous avons un solide programme en cours chez Vantage Studios. Sous la marque « Assassin's Creed », plusieurs titres sont en cours de développement, couvrant à la fois des expériences solo et multijoueur, avec l'ambition de développer davantage une communauté qui a dépassé les 30 millions de joueurs l'année dernière.
Actuellement, aucun projet Assassin's Creed n'a été révélé
. Mais le prochain devrait être le remake de Black Flag, qui ne fait aucun doute. Pour le reste, il faudra patienter, et attendre qu'Ubisoft prenne la parole, pour autre chose qu'annoncer des licenciements ou des annulations.
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commentaire (1)
J'espère qu'ils ne vont pas flinguer la licence comme ils savent le faire