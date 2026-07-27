Far Cry : Ubisoft travaillerait sur un nouvel opus « très ambitieux »

Si Far Cry 7 serait toujours en développement, il ne serait pas le seul jeu de la franchise à occuper les équipes d'Ubisoft.

À la mi-juillet, Ubisoft a partagé un premier bilan financier de l'année en cours contenant un précieux indice sur les sorties à venir. Il est précisé dans le document en question que de nouveaux titres issus des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon sortiront en 2027.

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Si Assassin's Creed Hexe vient immédiatement en tête et que Ghost Recon donnera des nouvelles prochainement, qu'en est-il de Far Cry ? S'il n'est toujours pas confirmé, Far Cry 7 pourrait être le jeu mentionné dans ce bilan. Mais en interrogeant les équipes de Vantage Studios, les journalistes d'Insider Gaming ont découvert qu'un autre jeu Far Cry serait en cours de développement.

Nom de code : Kodiak

Les informations obtenues suggèrent que celui qui se fait appeler Kodiak en interne aurait quitté le stade de conception pour passer à l'étape supérieure. Ce dernier serait assez ambitieux et prendrait la forme d'un FPS en monde ouvert dans lequel « les interactions entre les joueurs et les histoires qu'ils créent eux-mêmes occupent une place centrale ».

Si cela semble très prometteur, Nom de code Kodiak serait en réalité le successeur d'un projet interne annulé : Project Maverick, l'extraction shooter Far Cry. Ce nouveau titre reprendrait en effet les fondations de l'extraction shooter tout en proposant un gameplay et une histoire retravaillés. Néanmoins, il est encore trop tôt pour parler davantage de ce projet, qui reste dans les premières étapes de sa production.

Far Cry 7 alias Project Blackbird « franchement impressionnant »

Lors de ce même entretien, Tom Henderson a posé quelques questions à Charlie Guillemot sur Project Blackbird (le futur Far Cry 7). Ce dernier a répondu que le titre était « franchement impressionnant » et l'aurait présenté au journaliste comme un « Acte I ». Cela sous-entendrait que l'histoire de ce nouveau Far Cry serait la première étape d'une plus longue aventure reliant plusieurs opus.

Mais pour en savoir plus, il faut désormais attendre de nouvelles interviews ou un communiqué officiel de la part d'Ubisoft.