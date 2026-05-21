Ubisoft prévoit un jeu Assassin's Creed, un Far Cry et un Ghost Recon d'ici 2029

Face à des pertes financières historiques, Ubisoft mise tout sur le retour de ses licences phares. Avec de nouveaux épisodes pour Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon prévus d'ici 2029, l'éditeur français espère redresser la barre et innover technologiquement.

L'heure est au bilan et à la restructuration pour le géant français du jeu vidéo. Après avoir enregistré une perte opérationnelle record de 1,3 milliard d'euros pour son année fiscale 2025-2026, Ubisoft dévoile ses cartes pour tenter de rassurer les investisseurs. Si l'horizon immédiat s'annonce complexe, avec le seul Assassin's Creed: Black Flag Resynced au programme, l'éditeur place d'immenses espoirs dans la relance de ses franchises historiques pour renouer avec la rentabilité.

Le salut par les licences historiques

Le rapport financier d'Ubisoft dresse une feuille de route claire pour les années à venir. L'entreprise prévoit que ses séries majeures feront leur grand retour au cours des exercices fiscaux 2027-2028 et 2028-2029, soit avant avril 2029. Parmi les têtes d'affiche, le très attendu prochain opus de la saga des assassins, actuellement connu sous le nom d'Assassin's Creed Hexe, devrait explorer l'Europe du seizième siècle et l'époque sombre des chasses aux sorcières.

Les amateurs de jeux de tir ne sont pas oubliés. De nouveaux épisodes de Far Cry et Ghost Recon sont également confirmés pour cette même période. La franchise Far Cry, absente depuis 2021, pourrait d'ailleurs faire l'objet de deux projets distincts, dont une aventure non linéaire centrée sur un enlèvement et un titre orienté vers le multijoueur. De son côté, Ghost Recon devrait conserver son approche tactique à la première personne.

À lire également Assassin's Creed Hexe et Far Cry 7 devraient sortir en 2027

Une période de transition délicate

Avant d'atteindre cette terre promise, Ubisoft prévient que l'année fiscale 2026-2027 constituera un point bas pour sa trésorerie. L'éditeur évoque un calendrier de sorties plus léger, bien que des jeux premium ciblés basés sur des marques établies soient prévus. Cette phase de transition s'accompagne d'une lourde restructuration interne.

L'entreprise a effectivement fermé des studios ces derniers mois (notamment Red Strom), imposé le retour en présentiel et annulé plusieurs projets en développement, comme le mélange entre Animal Crossing et Minecraft. Sans oublier le remake maintes fois repoussé de Prince of Persia: Les Sables du Temps.

L'intelligence artificielle comme nouveau moteur

Pour optimiser ses coûts et innover, Ubisoft accélère massivement ses investissements dans l'intelligence artificielle générative. Le projet Teammates, une expérience jouable annoncée précédemment, place les joueurs au cœur d'une résistance futuriste aux côtés de coéquipiers virtuels capables de dialoguer de manière dynamique grâce à l'IA.

Au delà du gameplay, l'intelligence artificielle s'intègre désormais dans les processus de création de l'entreprise. Des bots intelligents assistent les équipes de contrôle qualité, tandis que les développeurs conçoivent des mondes capables de s'adapter en temps réel au comportement des joueurs.

Mais dans l'immédiat, tous les regards se tournent vers Assassin's Creed Black Flag Resynced, dont la sortie est fixée au 9 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series.