Le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps est mort : Ubisoft annule six jeux d'un coup

Ubisoft frappe fort avec une restructuration majeure. L'éditeur annule six jeux, dont le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps, et ferme deux studios. Sept autres titres sont reportés. L'entreprise se divise désormais en cinq pôles créatifs pour tenter de remonter la pente face à une concurrence féroce.

Une hécatombe pour les projets en cours

Fermetures de studios et retour au bureau

La nouvelle ère des cinq maisons créatives

L'industrie du jeu vidéo tremble une nouvelle fois alors qu'Ubisoft annonce une restructuration d'une ampleur inédite., la fermeture de deux studios et le report de sept autres titres. Une décision drastique qui redessine totalement la carte de ses futures productions.C'est un véritable séisme pour les fans. Parmi la demi-douzaine de jeux définitivement abandonnés, Ubisoft ne nomme publiquement qu'une seule victime, mais elle est de taille,. Déjà redémarré une fois, le projet est désormais enterré. Les autres annulations concernent trois nouvelles propriétés intellectuelles et un jeu mobile. La direction est claire,En parallèle, sept autres titres subissent des retards. Bien qu'aucun nom précis ne soit donné, ce chiffre inclut un jeu non annoncé qui devait sortir avant le 31 mars prochain., qui ne verra donc pas le jour avant l'année fiscale prochaine, soit potentiellement jusqu'en mars 2027.Les conséquences humaines de cette restructuration sont lourdes.. D'autres antennes, notamment à Abu Dhabi, chez RedLynx et Massive, subissent également des « restructurations ». De plus, la politique de travail change radicalement, toutes les équipes devront revenir au bureau cinq jours par semaine, avec seulement une allocation annuelle de jours de télétravail.Frederick Duguet, le directeur financier d'Ubisoft, a justifié ces choix difficiles en évoquant le marché actuel. « Nous avons procédé à un examen approfondi des projets en décembre et janvier, en gardant à l'esprit l'évolution actuelle du marché, qui est toujours plus sélectif. Vous avez vu le dernier trimestre montrer un niveau de concurrence jamais vu auparavant. La concurrence est là pour durer. »Pour tenter de redresser la barre,. La première, Vantage Studios, gère les mastodontes Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Une seconde maison se consacrera aux jeux de tir (The Division, Ghost Recon), tandis qu'une troisième gérera les expériences « live » comme For Honor.Fait intéressant pour les amateurs d'histoires, la quatrième maison créative s'occupera des séries narratives et fantastiques. Elle regroupera Anno, Rayman, et surprise, Beyond Good & Evil, suggérant que le deuxième opus est toujours en vie. Enfin, la cinquième entité se concentrera sur le public familial avec des titres comme Just Dance.