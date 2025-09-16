Far Cry : Cet élément très demandé sera plus fréquent dans les prochains jeux

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 septembre 2025 à 17h47
Alors que les rumeurs concernant Far Cry 7 et un opus multijoueur se multiplient, Ubisoft révèle l'une des grandes ambitions de la franchise : proposer aux joueurs plus de contenus jouables à plusieurs.
Far Cry : Cet élément très demandé sera plus fréquent dans les prochains jeux
En janvier 2025, la franchise Far Cry revenait sur le devant de la scène par le biais d'une rumeur. Celle-ci évoquait une possible sortie en 2026 pour Far Cry 7 ainsi que la création d'un mode multijoueur annexe. Cependant, ce dernier aurait été victime d'un reboot complet au début du printemps d'après les informations recueillies par Tom Henderson. Cela signifie-t-il que la licence Far Cry semble condamnée à rejoindre les oubliettes du jeu vidéo ?

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Pas sûr, à en croire certaines déclarations faites lors du New Global Sport Conference. À cette occasion, Yves Guillemot (PDG d'Ubisoft) s'est exprimé sur l'avenir de la saga Far Cry. Celle-ci n'est pas abandonnée et elle compte bien proposer davantage de contenu multijoueur dans les années à venir. D'ailleurs, Ubisoft mise sur cet atout pour une raison capitale. 

La prise de parole du PDG d'Ubisoft a été relayée par Video Game Chronicles (via Game File). Originellement interrogé sur la franchise Assassin's Creed, Yves Guillemot a répondu à quelques questions sur Far Cry, en précisant vouloir « mettre davantage l'accent sur le multijoueur, afin que les joueurs puissent y jouer longtemps ». L'objectif de ces futurs contenus multijoueur est donc de maintenir le public captivé par la saga en attendant un prochain jeu principal

De nouveaux jeux qui se font désirer, notamment Far Cry 7

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Mais si le multijoueur sera plus fréquent dans les prochains jeux Far Cry, quand ces derniers arriveront-ils dans les mains des joueurs ? Pour l'heure, le mystère reste entier car Ubisoft n'a fait aucune déclaration ou annonce officielle. Il ne reste plus qu'à espérer une bonne surprise lors des prochains mois ou lors de la cérémonie des Game Awards, prévue pour le 11 décembre 2025.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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