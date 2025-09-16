Far Cry : Cet élément très demandé sera plus fréquent dans les prochains jeux

Alors que les rumeurs concernant Far Cry 7 et un opus multijoueur se multiplient, Ubisoft révèle l'une des grandes ambitions de la franchise : proposer aux joueurs plus de contenus jouables à plusieurs.

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Le contenu multijoueur, nouveau fer de lance de la franchise

« mettre davantage l'accent sur le multijoueur, afin que les joueurs puissent y jouer longtemps ». L'objectif de ces futurs contenus multijoueur est donc de maintenir le public captivé par la saga en attendant un prochain jeu principal.





De nouveaux jeux qui se font désirer, notamment Far Cry 7



Mais si le multijoueur sera plus fréquent dans les prochains jeux Far Cry, quand ces derniers arriveront-ils dans les mains des joueurs ? Pour l'heure, le mystère reste entier car Ubisoft n'a fait aucune déclaration ou annonce officielle. Il ne reste plus qu'à espérer une bonne surprise lors des prochains mois ou lors de la cérémonie des Game Awards, prévue pour le 11 décembre 2025. Mais si le multijoueur sera plus fréquent dans les prochains jeux Far Cry, quand ces derniers arriveront-ils dans les mains des joueurs ? Pour l'heure, le mystère reste entier carIl ne reste plus qu'à espérer une bonne surprise lors des prochains mois ou lors de la cérémonie des Game Awards, prévue pour le 11 décembre 2025.