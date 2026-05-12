Far Cry 7 : Un mystérieux fichier audio relance les rumeurs sur le jeu

Près de cinq ans après la sortie du sixième opus, Far Cry 7 continue de faire parler de lui. Un récent extrait audio vient appuyer une rumeur persistante : l'intégration d'une mécanique de temps limité qui pourrait bien bouleverser les habitudes des amateurs de la franchise.

L'attente commence à être longue pour les amateurs de la célèbre licence d'Ubisoft. Alors que le sixième épisode soufflera bientôt ses cinq bougies (en octobre), son successeur reste enveloppé d'un épais mystère et n'a toujours pas été officialisé. Si l'existence de ce nouveau projet est un secret de polichinelle dans l'industrie vidéoludique, les informations officielles se font toujours désirer. Cependant, les indiscrétions continuent de pleuvoir sur la toile, dessinant les contours d'une aventure qui s'annonce radicalement différente des précédentes itérations.

Un extrait audio qui sème le trouble

L'agitation est repartie de plus belle sur les réseaux sociaux lorsqu'un informateur connu sous le pseudonyme de Rogue a partagé une séquence d'une minute. Ce court extrait, qui a depuis été supprimé, était présenté comme provenant directement du prochain jeu, mettant en scène un vaste paysage montagneux accompagné d'une bande sonore particulièrement oppressante. Le son d'une horloge qui tourne se fait entendre avec insistance. L'intensité de ce tic-tac et de la musique monte crescendo tout au long de la minute avant de s'estomper doucement. Si l'authenticité de ce fichier venait à être confirmée par l'éditeur français, cela validerait une théorie qui circule depuis plusieurs mois dans les couloirs de l'industrie.

La fameuse mécanique du compte à rebours

En effet, ce tic-tac incessant fait directement écho aux bruits de couloir apparus en 2023. Selon ces rapports, le titre intégrerait une contrainte de temps majeure puisque les joueurs disposeraient de 24 heures en temps réel pour terminer la campagne principale. Le scénario central tournerait autour du sauvetage des membres d'une famille avant l'expiration de ce délai fatidique. 24 heures dans notre réalité équivaudraient à soixante-douze heures dans l'univers du jeu. Le chronomètre ne s'arrêterait que lorsque le joueur se trouverait à l'abri dans une planque sécurisée.

À lire également Far Cry 7 : Des informations sur l'histoire et une fenêtre de sortie ont leaké

Cette perspective a d'ores et déjà provoqué la grogne d'une partie de la communauté, habituée à explorer les vastes mondes ouverts de la franchise à son propre rythme. À noter que les rumeurs concernant la présence de l'acteur Cillian Murphy au casting ont depuis été formellement démenties.

Il faudra toutefois attendre pour voir si Ubisoft nous prépare une telle aventure, mais compte tenu de la suppression de la vidéo, il y a fort à parier pour qu'une part de vérité se cache dans tout cela. Espérons que l'éditeur français prenne vite la parole pour enfin nous dévoiler ce Far Cry 7, qui se fait désirer par de nombreux joueurs. Mais la bonne nouvelle est que deux jeux sont prévus au sein du studio.