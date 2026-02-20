Ubisoft licencie encore, mais Splinter Cell Remake n'est (pas encore) annulé

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 février 2026 à 11h57
Le studio Ubisoft Toronto est touché par une nouvelle vague de licenciements affectant 40 employés. Dans ce contexte difficile, l'éditeur tente de rassurer les joueurs en affirmant que le développement du remake de Splinter Cell se poursuit, malgré un silence médiatique pesant.
Ubisoft licencie encore, mais Splinter Cell Remake n'est (pas encore) annulé
L'industrie du jeu vidéo continue de traverser une période de turbulences marquée par des restructurations successives. Ubisoft, géant français de l'édition, n'échappe pas à cette tendance et est même un acteur majeur, en annonçant une énième réduction d'effectifs au sein de son antenne de Toronto. Paradoxalement, cette annonce difficile s'accompagne d'une confirmation attendue concernant l'une des franchises les plus emblématiques de la marque.

Une restructuration douloureuse à Toronto

La nouvelle est tombée comme un couperet pour les équipes canadiennes, 40 employés d'Ubisoft Toronto ont été remerciés (via MobileSyrup). Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan global d'économies et de réorganisation en « pôles créatifs » initié par l'éditeur plus tôt cette année. Le studio, qui compte plus de 500 collaborateurs et a contribué à des sagas majeures comme Far Cry, Watch Dogs ou encore Assassin's Creed, voit ainsi ses forces vives réduites.

Un porte-parole d'Ubisoft a confirmé ces départs, utilisant les éléments de langage habituels pour ce type de situation :
Cette décision n'a pas été prise à la légère et ne reflète en rien le talent, le dévouement ou les contributions des personnes concernées. Notre priorité est désormais de les soutenir tout au long de cette transition avec des indemnités de départ complètes et une aide solide au reclassement professionnel.
Ces coupes budgétaires soulèvent inévitablement des questions sur la capacité de production du studio et l'ambiance interne, alors que l'industrie tout entière semble vouloir se « redimensionner » au détriment de ses créateurs.

Le remake de Splinter Cell toujours en vie

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Au milieu de cette annonce morose, Ubisoft a tenu à préciser un point crucial pour les fans, étant donné que le remake de Splinter Cell est toujours en développement. Annoncé il y a plus de quatre ans, ce projet est devenu source d'inquiétude pour la communauté, faute d'informations concrètes ou d'images de gameplay. Le développement semble avoir été chaotique, marqué par des changements de direction et un silence radio prolongé qui rappelait les heures sombres d'autres projets fantômes de l'éditeur, comme Skull & Bones.

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En plus de travailler sur ce projet, Ubisoft Toronto continuera d'opérer en tant que partenaire de co-développement sur la licence Rainbow Six et d'autres titres. Mais il y a de grandes chances pour qu'il faille être encore patient pour découvrir ce remake, qui n'a rien montré depuis son annonce, fin 2021.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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