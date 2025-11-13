Far Cry 7 victime d'un leak avant même d'être officialisé par Ubisoft

S'il est techniquement en cours de développement, Far Cry 7 n'a pas encore reçu de présentation officielle. Pourtant, plusieurs images du titre ont fuité, donnant un aperçu du lieu où se déroulerait ce nouvel opus.
Depuis 2023, des rumeurs évoquent le développement de Far Cry 7
dans les locaux d'Ubisoft. Au début de l'année 2025, le journaliste Tom Henderson (souvent très bien informé) annonçait qu'une fenêtre de sortie était même envisagée pour le titre. Toutefois, Ubisoft n'a encore rien dévoilé de ce nouvel opus.
Si l'idée de voir le premier trailer de ce nouveau Far Cry pendant la cérémonie des Game Awards 2025 est envisageable, le datamineur @AgaiinTx pourrait bien avoir coupé l'herbe sous le pied de l'éditeur et développeur. L'internaute a partagé sur son compte X/Twitter des images qui semblent provenir de ce potentiel Far Cry 7
et si elles sont vraies, elles donnent quelques précieux indices sur le titre.
Embarquement pour l'Alaska avec le prochain jeu Far Cry ?
Dans sa publication relayée par GameGPU, @AgaiinTx (qui se fait appeler Rogue) précise que certaines des images en question ne proviennent pas de la campagne solo du jeu, mais plutôt d'un spin-off multijoueur.
Les captures d'écran montrent un environnement montagnard semblant inspiré par certaines provinces du Grand Nord américain ou de l'Alaska. Il suggère également que les joueurs pourraient se faire attaquer par des animaux sauvages en explorant cette carte possiblement nommée « Paradise Perk ».
Du côté de la campagne solo du nouveau jeu de la saga principale, celle-ci prendrait place dans une toute autre région. Mais des noms sont mentionnés, notamment « Airspace », « NASA HQ », « Verzion Centre » et « JFK Centre »
. Enfin, l'une des images leakées montre une photo de famille
. D'après l'insider, elle présenterait l'antagoniste de ce nouveau jeu.
Une fuite à prendre avec des pincettes
Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de leaks et non d'images provenant d'un site officiel, d'une bande-annonce ou d'une publication d'Ubisoft
. Tant que l'éditeur n'a pas officiellement présenté ce nouveau jeu Far Cry, que ce soit le nouveau jeu principal ou le spin-off évoqué, ces images ne doivent pas être considérées comme tirées du jeu.
Malgré une annonce officielle attendue depuis plusieurs années par les joueurs, Rogue précise que le jeu dont sont tirées ces images devrait arriver entre 2026 et 2027
. Si c'est bien le cas et que la nouvelle est confirmée par Ubisoft, nous vous tiendrons informés le moment venu.
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