Fallout : Les ventes de tous les jeux de la franchise boostées par la série



le 06 mars 2026 à 12h32 Publié par Justine Manchuelle le 06 mars 2026 à 12h32

Sans grande surprise, la diffusion de la série Fallout a eu un impact sur les ventes des différents opus de la licence. Mais le détail le plus fou est que ce coup de boost concerne Fallout 4, Fallout; New Vegas mais aussi le premier jeu sorti dans les années 90.