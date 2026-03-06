Fallout : Les ventes de tous les jeux de la franchise boostées par la série

Sans grande surprise, la diffusion de la série Fallout a eu un impact sur les ventes des différents opus de la licence. Mais le détail le plus fou est que ce coup de boost concerne Fallout 4, Fallout; New Vegas mais aussi le premier jeu sorti dans les années 90.
Considérée comme l'un des titres phares du catalogue d'Amazon Prime Vidéo, la série Fallout a captivé des millions de spectateurs (dont vous faites peut-être partie)
pendant 2 saisons. Si la saison 3 est actuellement en cours de production
, celles et ceux qui ont découvert cet univers avec l'adaptation peuvent patienter en jouant aux différents opus de cette franchise culte de Bethesda.
Évidemment, les deux saisons ont poussé les joueurs et les nouveaux venus à (re)découvrir l'univers de Fallout, que ce soit avec Fallout: New Vegas
, Fallout 4 ou Fallout 76. Nous avons déjà d'ailleurs eu l'occasion de vous en parler, mais le revendeur G2A.com a décidé de se pencher
plus en détail sur l'impact réel de la diffusion de la série sur les ventes de jeux Fallout sur PC
.
Des pics de vente à l'arrivée d'une nouvelle saison, notamment pour Fallout: New Vegas
Avant de poursuivre, il faut préciser que les chiffres rapportés couvrent une période de deux ans allant d'avril 2024 à la fin décembre 2025 (soit la date de lancement de la première saison et la date de fin de la deuxième saison). Tout d'abord, l'arrivée de la série sur Amazon a déclenché un pic d'acquisitions considérable.
Par la suite, les ventes se sont stabilisées tout au long de l'année 2025
mais elles étaient à un niveau supérieur à ceux réalisés avant la diffusion de la première saison.
Cependant, le revendeur a noté que les ventes des jeux Fallout avaient augmenté de 78 % dans le mois précédant les débuts de la saison 2
de la série. D'ailleurs, Fallout: New Vegas a connu une « augmentation relative de 12,5 % de sa part de marché
» lors du lancement de la saison 2. Néanmoins, tous les jeux ont pu profiter de cet engouement massif, y compris des opus plus anciens.
Les jeux développés par Black Isle Studios également concernés par ce phénomène
En effet, les chiffres précisent que cette hausse des ventes concerne les jeux développés par Bethesda, mais aussi ceux sortis avant l'acquisition de la licence par le studio. Cela vaut donc pour les premiers Fallout développés par Black Isle Studios
(respectivement sortis en 1997 et 1998) ainsi que l'opus Fallout: Tactics lancé en 2001
. Pour les opus signés Bethesda, la hausse est observée sur tous les jeux, mais aussi sur toutes leurs éditions respectives.
Même si les données partagées par G2A sont à prendre avec des réserves, elles montrent néanmoins que l'engouement du public est réel quand une franchise est bien adaptée. D'ailleurs, il suffit de regarder les données SteamDB pour constater que Fallout 3 et Fallout 4
ont vu leur nombre de joueurs quotidiens être multiplié par 10 au lancement de la saison 1. Les joueurs aiment cet univers, ce qui devrait encourager Bethesda à lancer le cinquième opus dans les plus brefs délais
.
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