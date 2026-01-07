Fallout : La diffusion de la saison 2 a eu un impact bien visible sur Steam

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 janvier 2026 à 11h44
Depuis le 16 décembre 2025, la nouvelle saison de la série Fallout est disponible. Beaucoup de curieux et de joueurs ont d'ailleurs voulu prolonger leur expérience via les jeux et les chiffres Steam reflètent cette tendance.
Fallout : La diffusion de la saison 2 a eu un impact bien visible sur Steam
Comptant parmi les sorties les plus attendues de la fin d'année 2025, la saison 2 de la série Fallout est arrivée juste avant les vacances de Noël sur Amazon Prime Video. De nombreux abonnés au service ont donc profité de la période des fêtes pour découvrir les nouvelles aventures de Lucy, La Goule et Maximus.

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Mais une fois les 8 épisodes de la saison dévorés, certains ont eu envie de découvrir ou de redécouvrir la franchise à travers les jeux. 

Une hausse notable du nombre de joueurs sur Fallout 4 et d'autres jeux de la saga 

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Ce n'est pas une surprise : quand une franchise vidéoludique est adaptée au cinéma ou en série, le jeu associé est souvent plébiscité dans les jours ou les semaines suivant ce lancement. En 2025, de tels engouements ont été observés à la sortie du film Minecraft ou à l'arrivée d'Avatar: De Feu et de Cendres dans les salles obscures. La saison 2 de Fallout a ainsi poussé de nombreux joueurs à se rendre sur Steam

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Sur SteamDB, les différents jeux de la franchise ont enregistré une hausse du nombre moyen de joueurs dans les jours suivant la diffusion de la série. En moyenne, le nombre de joueurs quotidiens a doublé sur plusieurs titres de la franchise comme Fallout 4, Fallout: New Vegas et même sur Fallout 3.

Un phénomène amplifié par le lancement des soldes d'hiver sur Steam

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Si l'arrivée de la saison 2 sur Amazon Prime Video est l'une des raisons du regain de popularité des jeux Fallout, un autre phénomène est responsable de ce pic d'activité : les soldes d'hiver Steam. Lancées le 22 décembre dernier, les promotions concernaient de nombreux jeux du catalogue de Valve, dont des titres Fallout. Celles et ceux qui ne possédaient pas encore les jeux Fallout ont donc pu se faire plaisir à petit prix et prolonger l'expérience de la série à travers ces classiques à prix mini. 

D'ailleurs, avez-vous relancé l'un des jeux Fallout après avoir regardé la saison 2 de la série ? Et quel est votre opus préféré de toute la franchise ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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