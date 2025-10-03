Prime Gaming : 14 jeux offerts pour octobre, avec deux opus Fallout

Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois d'octobre 2025, qui comprend notamment deux titres de la licence Fallout.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
En ce qui concerne le mois d'octobre 2025
, nous avons le droit à plusieurs titres, notamment Fallout 3, Hellslave et Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York.
Les jeux Prime Gaming pour octobre 2025
Ainsi, pour ce mois d'octobre 2025
, nous retrouvons au programme Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas Ultimate Edition, mais aussi Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York. Mais, sans plus tarder, voici les jeux Prime Gaming d'octobre 2025
, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
- DragonStrike (Code GOG)
- Tormented Souls (Amazon Games App)
- XCOM 2 (Code GOG)
- Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York (Epic Games Store)
- EMPTY SHELL (Code GOG)
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition (Code GOG)
- True Fear: Forsaken Souls Part 1 (Code GOG)
- Hellslave (Code GOG)
- True Fear: Forsaken Souls Part 2 (Code GOG)
- Lost & Found Agency Collector's Edition (Code Legacy Games)
- Fallout 3: Game of the Year Edition (Code GOG)
- You Will Die Here Tonight (Code GOG)
- Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Amazon Games App)
- Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition (Amazon Games App)
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en octobre 2025 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
commentaire (1)
C'est calme en ce moment Prime, même si y'a quand même xcom et deux fallout, j'espère du lourd pour noel