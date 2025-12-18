Fallout 5 prendra bien en compte l'histoire de la série TV Fallout

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 décembre 2025 à 11h19
Todd Howard a, récemment, confirmé que Fallout 5 intègrera les événements de la série TV d'Amazon à son histoire.
Fallout 5 prendra bien en compte l'histoire de la série TV Fallout
Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent, en ce moment même, regarder la saison 2 de la série TV Fallout, beaucoup de joueurs et de joueuses attendent avec impatience Fallout 5. D'ailleurs, Fallout 5 ne laissera pas de côté les événements narrés dans la production cinématographique, selon Todd Howard.

Une chronologie unifiée entre Fallout 5 et la série TV

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En effet, lors d'une interview accordée aux journalistes de la BBC, Todd Howard a parlé du potentiel et futur Fallout 5. Ainsi, d'après ses propos, il n'est plus question de considérer la série comme un produit dérivé ou un univers parallèle, mais bien comme une pièce clé pour la suite de la franchise vidéoludique :
En bref, oui. Fallout 5 existera dans un monde où les histoires et les événements de la série se sont produits ou sont en train de se produire. Nous prenons cela en compte.
Cette déclaration confirme une stratégie transmédia assez ambitieuse. De ce fait, cela signifie que les développeurs travaillant sur Fallout 5 prendront en compte les événements narrés dans la série TV. Reste à savoir si cela impliquera des caméos directs de personnages comme la Goule ou Lucy, ou si les liens resteront purement contextuels.

Les fans de la série et les joueurs de la franchise ensemble

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Pour Todd Howard, cela représente une belle opportunité pour élargir la communauté Fallout. Ce dernier a, d'ailleurs, souligné l'importance de la série TV, qui est à même d'inviter de plus amples personnes à débuter sur les jeux vidéo de la licence. De ce fait, l'objectif semble plutôt clair, du côté de Bethesda : rendre l'expérience Fallout universelle, en liant la série TV aux jeux.
Il y a encore tellement de gens qui ne joueront pas à un jeu. Je pense que cela s'améliore, mais il y a encore des gens qui sont intimidés. Ils peuvent tout de même faire l'expérience de Fallout, et je pense que c'est vraiment important car ils sont maintenant des fans égaux de ce monde.

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Ainsi, il y a des chances que Fallout 5 parvienne à réunir une grande communauté, comprenant les fans de la franchise mais aussi celles et ceux qui apprécient la série TV Fallout.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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