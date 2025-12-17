Fallout : La série TV ne perd pas de temps et prépare déjà la saison 3

Fallout 76 partage une nouvelle feuille de route, avec de grosses nouveautés
Dans les mois à venir, Fallout 76 va s'offrir de nouveaux contenus, selon cette nouvelle roadmap dévoilée.
Du côté des jeux et de la série télévisée, nous sommes en train d'écrire la saison 3.Une très bonne nouvelle, donc, qui coïncide, d'ailleurs, avec les récents propos de Jonathan Nolan, qui est le producteur exécutif de la série TV. Ce dernier a expliqué, il y a très peu de temps, que le tournage de la saison 3 de Fallout pourrait débuter dès l'été 2026 : « Eh bien, en ce qui concerne la production, nous espérons pouvoir reprendre le tournage l'été prochain. Nous verrons si tout se passe comme prévu, malgré les meilleurs plans et tout le reste ». Reste à savoir si ce calendrier sera respecté.
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Fallout série TV : Le tournage de la saison 3 pourrait débuter vite
Nous discutons actuellement de ce que nous allons faire dans la saison 3 de la série télévisée et des éléments que nous pourrons intégrer dans nos jeux à ce moment-là, sans que cela semble forcé ou artificiel.
Rappelons, en guise de conclusion, que la série TV Fallout est diffusée sur Prime Video. Le premier épisode de la saison 2 est actuellement disponible sur la plateforme, tandis que les suivants arriveront dans les semaines à venir, soit un tous les mercredis (jusqu'au 4 février 2026).
#Fallout video game boss: "For us on the game and TV show side, we're writing Season 3 now."— Variety (@Variety) December 16, 2025
"We're having those conversations now of, what are we doing in Season 3 for the TV show and what elements can we bring into our games at that time when it comes out that don't feel… pic.twitter.com/Yzm8ZR6Xu3
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