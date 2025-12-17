Fallout : La série TV ne perd pas de temps et prépare déjà la saison 3

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 décembre 2025 à 14h49
Todd Howard a apporté de plus amples informations concernant la saison 3 de la série TV Fallout.
Fallout : La série TV ne perd pas de temps et prépare déjà la saison 3
Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent actuellement regarder le premier épisode de la saison 2 de la série TV Fallout, les choses avancent déjà pour la suite. Ainsi, Todd Howard a, récemment, indiqué que la saison 3 de la série Fallout est en préparation.

La saison 3 de la série Fallout est en cours d'écriture

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Effectivement, durant une interview avec les journalistes de Variety, Todd Howard a dit quelques mots à propos de la saison 3 de la série TV Fallout. Et les fans seront ravis d'apprendre que la saison 3 de la série Fallout est déjà en cours d'écriture
Du côté des jeux et de la série télévisée, nous sommes en train d'écrire la saison 3.
Une très bonne nouvelle, donc, qui coïncide, d'ailleurs, avec les récents propos de Jonathan Nolan, qui est le producteur exécutif de la série TV. Ce dernier a expliqué, il y a très peu de temps, que le tournage de la saison 3 de Fallout pourrait débuter dès l'été 2026 : « Eh bien, en ce qui concerne la production, nous espérons pouvoir reprendre le tournage l'été prochain. Nous verrons si tout se passe comme prévu, malgré les meilleurs plans et tout le reste ». Reste à savoir si ce calendrier sera respecté.

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D'autres collaborations à venir entre la série et les jeux Fallout

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Comme ce fut déjà le cas par le passé, notamment avec la mise à jour Burning Springs de Fallout 76, les équipes veulent proposer de nouvelles collaborations entre la série télévisée, et plus précisément la saison 3, et les derniers opus de la licence. Todd Howard a indiqué, à ce sujet, que les équipes cherchent encore des idées à intégrer dans les productions vidéoludiques « sans que cela semble forcé ou artificiel » : 
Nous discutons actuellement de ce que nous allons faire dans la saison 3 de la série télévisée et des éléments que nous pourrons intégrer dans nos jeux à ce moment-là, sans que cela semble forcé ou artificiel.
Rappelons, en guise de conclusion, que la série TV Fallout est diffusée sur Prime Video. Le premier épisode de la saison 2 est actuellement disponible sur la plateforme, tandis que les suivants arriveront dans les semaines à venir, soit un tous les mercredis (jusqu'au 4 février 2026).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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