Fallout : La série TV ne perd pas de temps et prépare déjà la saison 3

Todd Howard a apporté de plus amples informations concernant la saison 3 de la série TV Fallout.

La saison 3 de la série Fallout est en cours d'écriture

Du côté des jeux et de la série télévisée, nous sommes en train d'écrire la saison 3.

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D'autres collaborations à venir entre la série et les jeux Fallout

Nous discutons actuellement de ce que nous allons faire dans la saison 3 de la série télévisée et des éléments que nous pourrons intégrer dans nos jeux à ce moment-là, sans que cela semble forcé ou artificiel.

#Fallout video game boss: "For us on the game and TV show side, we're writing Season 3 now."



"We're having those conversations now of, what are we doing in Season 3 for the TV show and what elements can we bring into our games at that time when it comes out that don't feel… pic.twitter.com/Yzm8ZR6Xu3 — Variety (@Variety) December 16, 2025

Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent actuellement regarder le premier épisode de la saison 2 de la série TV Fallout, les choses avancent déjà pour la suite. Ainsi,Effectivement, durant une interview avec les journalistes de Variety,. EtUne très bonne nouvelle, donc, qui coïncide, d'ailleurs, avec les récents propos de Jonathan Nolan, qui est le producteur exécutif de la série TV. Ce dernier a expliqué, il y a très peu de temps, que le tournage de la saison 3 de Fallout pourrait débuter dès l'été 2026 : « Eh bien, en ce qui concerne la production, nous espérons pouvoir reprendre le tournage l'été prochain. Nous verrons si tout se passe comme prévu, malgré les meilleurs plans et tout le reste ». Reste à savoir si ce calendrier sera respecté.Comme ce fut déjà le cas par le passé, notamment avec la mise à jour Burning Springs de Fallout 76,. Todd Howard a indiqué, à ce sujet, que les équipes cherchent encore des idées à intégrer dans les productions vidéoludiques « sans que cela semble forcé ou artificiel » :Rappelons, en guise de conclusion, que la série TV Fallout est diffusée sur Prime Video. Le premier épisode de la saison 2 est actuellement disponible sur la plateforme, tandis que les suivants arriveront dans les semaines à venir, soit un tous les mercredis (jusqu'au 4 février 2026).