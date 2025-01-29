Fallout : Le mod Nuevo Mexico ne verra finalement pas le jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 janvier 2025 à 14h30
Dans le même esprit que Fallout: London, une équipe de passionnés s'était lancé dans le projet Fallout Nuevo Mexico. Mais il vient de prendre une tournure inattendue.
Fallout : Le mod Nuevo Mexico ne verra finalement pas le jour
Les moddeurs ne manquent pas d'imagination pour concevoir du contenu additionnel aussi abouti que le jeu d'origine pour leurs titres préférés. Parmi les exemples les plus connus du travail de passionnés, le mod Fallout: London est l'un des plus ambitieux et des plus appréciés. Inspiré par ce travail, le moddeur Zapshock a décidé de créer son propre contenu additionnel pour le jeu Fallout: New Vegas. Un projet surveillé de près par la communauté, mais qui est finalement abandonné. 

Fallout Nuevo Mexico annulé après des milliers d'heures de travail

Dans un long message partagé sur le serveur Discord du projet, Zapshock a expliqué en détail les raisons derrière cette annulation soudaine. En effet, le projet Nuevo Mexico a déjà demandé une quantité phénoménale d'heures de travail et la passion d'une équipe de 4 personnes.

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Cependant, la charge mentale, la quantité de travail à fournir et des problèmes financiers ont eu raison du projet.
Ce projet a été ma passion, mon obsession et une grande partie de ma vie pendant des années. J'y ai consacré des milliers d'heures, tard le soir, tôt le matin, et tout ce qu'il y a entre les deux. Même si j'adore ce projet, je dois donner la priorité à ma santé mentale et faire face à la réalité. L'équipe est petite, la charge de travail énorme et les coûts à venir, tant financiers que personnels, sont trop importants. Continuer n'est tout simplement pas viable pour moi et pour toutes les personnes impliquées, y compris les acteurs vocaux.
Même si cette décision a été « douloureuse mais nécessaire » d'après les mots de son créateur, l'ampleur du projet ne permettait pas de poursuivre son développement dans des conditions optimales. Zapshock envisageait, au lancement du projet Nuevo Mexico, de créer un mod de la taille d'un jeu. Toutefois, il ne verra finalement pas le jour, au grand désespoir de la communauté qui respecte néanmoins la décision du moddeur.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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