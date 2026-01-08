Fallout: New Vegas en passe de connaître le même destin que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 janvier 2026 à 14h53
C'est une rumeur relayée depuis plusieurs semaines. Même si Bethesda n'a encore rien annoncé, l'idée de voir un remake de Fallout: New Vegas arriver est en train de prendre de l'ampleur et une nouvelle piste semble confirmer le projet.
Fallout: New Vegas en passe de connaître le même destin que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?
La saison 2 de la série Fallout a ravivé chez les plus fervents admirateurs de la franchise l'envie de replonger dans les anciens jeux de la saga. Si les chiffres sur Steam le prouvent, deux titres se disputent encore aujourd'hui les faveurs de la communauté : Fallout 3 et Fallout: New Vegas. Aujourd'hui, beaucoup espèrent que ces deux titres auront droit à un remake, notamment au vu du succès de la série. 

Fallout: New Vegas, un jeu apprécié de la communauté qui célébrera son 16e anniversaire en 2026

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En novembre 2025, le journaliste Jez Corden avait agité X/Twitter en répondant à un utilisateur qu'un remake de Fallout: New Vegas serait bien en préparation dans les locaux de Bethesda. S'il s'agissait d'une simple réponse, elle semble devenir une rumeur très sérieuse depuis le 8 janvier et une information partagée par Windows Central

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Dans ce nouvel article, Jez Corden évoque le 25e anniversaire d'Xbox et les possibles sorties prévues tout au long de cette année anniversaire. S'il mentionne les quatre franchises emblématiques de la marque à la croix (Fable, Forza, Gears of War et Halo), une phrase a rapidement capté l'attention des amateurs de Fallout

« Nous aurons bien droit à un remake »

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En effet, Jez Corden écrit que « nous aurons bientôt droit à un remake de Fallout 3 dans la lignée d'Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ainsi qu'à Fallout: New Vegas ». Sans confirmation officielle de la part de Bethesda, l'information reste à prendre avec des pincettes. Cependant, la fiabilité des sources de Jez Corden incite certains joueurs à penser que cette rumeur est bien en passe de devenir une réalité. 

L'article ne mentionne toutefois aucune fenêtre de sortie, ni aucun support. Il faut donc désormais faire preuve de patience et guetter d'éventuelles annonces à l'approche de l'anniversaire de la marque Xbox.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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La série live Fallout est très appréciée et son succès pourrait bien donner quelques idées à Bethesda. C'est en tout cas ce que suggère un journaliste réputé au sujet d'un certain Fallout: New Vegas.

commentaire (1)

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Woh (invité) Le 08/01/2026 à 18:11

Un shadow-drop de Fallout New Vegas serait incroyable !