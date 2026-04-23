Fallout: New Vegas aurait pu avoir une suite, mais Obsidian a refusé pour cette raison

Si Fallout: New Vegas reste à ce jour l'un des opus préférés des joueurs, il a failli avoir une suite. Cependant, le projet est rapidement tombé à l'eau comme l'a confié le scénariste du titre.

La série Fallout disponible sur Amazon Prime Video a donné envie à de nombreux curieux de découvrir ou de redécouvrir la saga dont elle est inspirée. Parmi les titres qui ont le plus captivé le public, Fallout: New Vegas est souvent cité. Mais alors que l'engouement de la communauté ne baisse pas, une révélation a choqué les joueurs : une suite a été bien envisagée.

Fallout: New Vegas 2, une idée jetée à la poubelle

Dans une récente interview publiée sur la chaîne YouTube de TKs-Mantis, le scénariste et concepteur Chris Avellone a clairement mentionné l'existence d'un « New Vegas 2 ». Si ce détail a suffi pour enflammer les internautes, ceux-ci ont rapidement compris que le projet avait été avorté.

Le scénariste raconte qu'après la sortie de Fallout: New Vegas, un projet de suite a été discuté dans les locaux d'Obsidian Entertainment. D'ailleurs, tout était pensé pour permettre la concrétisation de cette suite car certains choix narratifs présents dans le jeu ouvraient la voie à un deuxième opus. Toutefois, l'idée est rapidement abandonnée malgré le succès public et critique.

À l'époque, nous pensions encore pouvoir faire un New Vegas 2, quel que soit son titre, mais cette idée s'est rapidement dissipée.

Le titre possiblement de retour sous la forme d'un remaster ?

La potentielle suite de Fallout: New Vegas n'a donc pas vu le jour car le studio n'était pas plus inspiré par cette idée. Mais le regain d'intérêt de la franchise et le succès de titres comme Oblivion Remastered posent la question d'un potentiel remaster de Fallout: New Vegas. D'autant que des rumeurs ont circulé à ce sujet au début de l'année 2026. Cependant, Chris Avallone est très sceptique.

Il déclare que « Bethesda ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour produire un remaster de New Vegas ». Le code source d'origine avait déjà posé des problèmes lors du développement du jeu et il semble qu'il soit difficile à exploiter aujourd'hui. Fallout: New Vegas pourrait bien rester un titre de 2010, mais il aura marqué l'esprit de toutes celles et ceux qui y ont joué.