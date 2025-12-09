Quand Escape from Tarkov sortira sur PS5 et Xbox Series ?

La communauté se demande si Moonlighter 2: The Endless Vault sortira à l'avenir sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch. Nous vous apportons la réponse.
Après la sortie de sa 1.0 en novembre 2025, de nombreuses personnes se posent la question du portage d'Escape from Tarkov
sur consoles, que ce soit sur PS5 ou Xbox Series. S'il n'y a pour le moment aucune date, l'espoir est de mise, comme nous le savons depuis quelque temps. Voici tout ce que nous savons sur la sortie d'Escape from Tarkov sur PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch 2.
Escape from Tarkov sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?
Lors du Tokyo Game Show 2025
, Nikita Buyanov
, PDG de Battlestate Games, a surpris les joueurs en déclarant publiquement :
Au fait, la version console arrive aussi.
Cette phrase, lâchée au détour d'une interview, confirme officiellement qu'Escape from Tarkov arrivera bien sur consoles
à l'avenir. Il s'agit de la première confirmation claire du studio, après plusieurs années de réponses floues ou contradictoires concernant un éventuel portage.
Sur quelles consoles sortira Escape from Tarkov ?
Pour l'instant, Battlestate Games n'a donné aucun détail précis. Nous ne savons donc pas encore quelles plateformes seront concernées. Toutefois, plusieurs éléments permettent d'avancer des hypothèses réalistes :
- PlayStation 5 et Xbox Series sont les candidates les plus probables, compte tenu de la puissance requise par le jeu.
- Aucune mention n'a été faite concernant les anciennes générations (PS4 / Xbox One) et il est peu probable que les développeurs se penchent dessus.
Rien n'a été confirmé à ce stade, mais l'arrivée sur PS5 et Xbox Series de Tarkov
semble donc quasiment certaine.
Quand Escape from Tarkov arrivera-t-il sur consoles ?
C'est la grande inconnue. Battlestate Games n'a divulgué aucune fenêtre de sortie, et le développement console semble encore à un stade précoce. Le studio reste actuellement très focalisé sur :
- la stabilisation de la version PC
- les mises à jour majeures (wipes, nouveaux systèmes, optimisation)
- le développement d'Escape from Tarkov: Arena.
De ce fait, il faut probablement s'attendre à une sortie console de Tarkov avant de longs mois.
Et la version Switch ?
Dans la même idée, il est difficile d'imaginer Escape from Tarkov fonctionner sur Nintendo Switch, même la 2. En sachant que la version PC n'est pas très optimisée, il sera dur pour les équipes de pondre une version parfaite sur la console hybride de Nintendo, qui est bien moins puissante qu'un PC, et d'une console de salon.
En attendant, EFT est disponible sur PC, pour la somme de 49,99 €.
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