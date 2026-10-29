Escape from Tarkov lance un mode zombie pour célébrer Halloween

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2026 à 12h01
Battlestate Games déploie son événement d'Halloween pour Escape from Tarkov. Entre une épidémie de zombies ravageant le Labo et un mode mêlée inspiré des films d'horreur dans Arena, les joueurs doivent survivre à des défis inédits. Nikita Buyanov promet même une surprise de taille pour cette édition.
Ajouter aux sources préférées
Escape from Tarkov lance un mode zombie pour célébrer Halloween

L'ambiance horrifique s'installe sur Escape from Tarkov. Fidèle à sa réputation, Battlestate Games propose cette année un événement d'Halloween particulièrement ambitieux. L'univers impitoyable du jeu de tir accueille une épidémie virale transformant les habitants en créatures agressives, tandis que le mode Arena s'offre une parenthèse sanglante inspirée des classiques du cinéma d'horreur.

Une quarantaine sous haute tension

tarkov-halloween

Les hostilités se concentrent principalement autour de deux zones emblématiques, rebaptisées pour l'occasion : le Labo infecté et l'Usine infectée. Accessibles via un onglet de sélection de carte dédié, ces lieux sont devenus les épicentres de la contamination. Le studio impose un véritable dilemme aux survivants grâce à une nouvelle série de quêtes. Les joueurs peuvent choisir de maintenir la quarantaine dans des zones standard avec un risque modéré, ou de plonger au cœur des secteurs isolés pour chercher des composants de vaccin.

Il faudra faire preuve d'une grande prudence. Ces zones lourdement infectées ne sont accessibles qu'en petits groupes, et le système d'assurance y est totalement désactivé. La mort y est donc définitive pour l'équipement, augmentant considérablement la tension de chaque raid.

Des menaces redoutables et une surprise annoncée

Le bestiaire s'enrichit de mécaniques de combat rééquilibrées. Les infectés, qu'ils soient lents, rapides ou capables d'attaquer à distance, disposent de comportements spécifiques incluant des attaques surprises. Les nuits de Tarkov s'annoncent encore plus périlleuses avec une activité accrue des Cultistes. De plus, les redoutables agents infectés de la Division Noire font leur apparition, accompagnés d'une figure bien connue des vétérans. Le boss Tagilla revient hanter les raids, armé de sa célèbre faux.

Chargement du sondage...

0 votant

Nikita Buyanov, le directeur du studio, a d'ailleurs fait monter la pression sur les réseaux sociaux en publiant plusieurs images de ces morts-vivants errant dans le Labo.

L'événement d'Halloween est préparé sans relâche. Il est assez massif et réserve une surprise pour vous. Tenez bon.

Les survivants parvenant à éliminer ces menaces et à terminer les quêtes narratives obtiendront des ressources précieuses en jeu, des succès commémoratifs et une affiche exclusive de l'événement.

Les slashers s'invitent dans Arena

tarkov-arena-halloween

L'horreur ne se limite pas au jeu principal. Escape from Tarkov Arena accueille également les festivités avec un mode temporaire baptisé Bloodlust. Basé sur le mode CheckPoint, cet affrontement en cinq contre cinq désactive totalement les armes à feu. Les participants pénètrent dans l'arène équipés uniquement d'armes de mêlée, le visage dissimulé derrière des masques rendant hommage aux tueurs iconiques des films de type slasher (Vendredi 13, Halloween...).

Ce bain de sang virtuel est largement récompensé. Les joueurs profitent d'une expérience doublée pour les matchs et les éliminations, d'un bonus de progression d'un point cinq pour le passe de combat, ainsi que de prix en monnaie du jeu. Une quête spéciale permet même de débloquer le succès exclusif « Bas les masques ».

À lire également

Une excellente nouvelle pour les débutants sur Escape from Tarkov
Escape from Tarkov12 octobre 2026

Une excellente nouvelle pour les débutants sur Escape from Tarkov

Battlestate Games a récemment dévoilé un nouvel outil pour Escape from Tarkov visant à aider les nouveaux joueurs. L'ajout d'un simple GPS pour trouver les points d'extra…

Le studio prouve une fois de plus son investissement constant, quelques semaines seulement après avoir déployé une mise à jour majeure améliorant l'intelligence artificielle du mode PvE. Malgré le temps qui passe, Tarkov continue de s'améliorer, et de prouver qu'il s'agit très probablement de l'un des meilleurs extraction shooter.

Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Escape from Tarkov : Devenu impossible à battre, le nouveau boss de The Labs connaît un buff
Escape from Tarkov 20 octobre 2026

Escape from Tarkov : Devenu impossible à battre, le nouveau boss de The Labs connaît un buff

Le nouveau boss Scourge semait la terreur dans Escape from Tarkov avec une précision irréaliste. Face à la grogne des joueurs, Battlestate Games a déployé une mise à jour d'urgence pour rééquilibrer cet adversaire redoutable et prolonger l'événement sur The Lab.
Escape From Tarkov Codes (Octobre 2026)
Escape from Tarkov 20 octobre 2026

Escape From Tarkov Codes (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Une excellente nouvelle pour les débutants sur Escape from Tarkov
Escape from Tarkov 12 octobre 2026

Une excellente nouvelle pour les débutants sur Escape from Tarkov

Battlestate Games a récemment dévoilé un nouvel outil pour Escape from Tarkov visant à aider les nouveaux joueurs. L'ajout d'un simple GPS pour trouver les points d'extraction divise pourtant la communauté, opposant les vétérans adeptes de la difficulté extrême à ceux qui saluent une meilleure accessibilité.
Les joueurs d'Escape from Tarkov peuvent maintenant acheter de la monnaie virtuelle avec de l'argent réel
Escape from Tarkov 07 octobre 2026

Les joueurs d'Escape from Tarkov peuvent maintenant acheter de la monnaie virtuelle avec de l'argent réel

La mise à jour 1.2.0.0 d'Escape from Tarkov déploie des nouveautés majeures pour son mode PvE. Outre l'arrivée du système de prestige, c'est la possibilité d'acheter des roubles avec de l'argent réel qui attire l'attention.
Le mode PvE d'Escape from Tarkov se métamorphose avec l'arrivée du système de Prestige
Escape from Tarkov 06 octobre 2026

Le mode PvE d'Escape from Tarkov se métamorphose avec l'arrivée du système de Prestige

Battlestate Games déploie la mise à jour 1.2.0.0 pour Escape from Tarkov, transformant radicalement l'expérience PvE. Au programme de cette refonte majeure : une intelligence artificielle repensée, l'intégration très attendue du système de Prestige et l'arrivée controversée des microtransactions pour acquérir de la monnaie virtuelle.
Escape from Tarkov encourage le PvP temporairement
Escape from Tarkov 29 septembre 2026

Escape from Tarkov encourage le PvP temporairement

Battlestate Games veut voir les joueurs d'Escape from Tarkov s'affronter sans pitié. Pour dynamiser le mode saisonnier Kord Breach, le studio déploie un événement temporaire qui multiplie massivement l'expérience gagnée lors des éliminations. Une occasion parfaite de faire progresser votre passe de combat à vitesse grand V.

commentaire (0)