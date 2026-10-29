Escape from Tarkov lance un mode zombie pour célébrer Halloween

Battlestate Games déploie son événement d'Halloween pour Escape from Tarkov. Entre une épidémie de zombies ravageant le Labo et un mode mêlée inspiré des films d'horreur dans Arena, les joueurs doivent survivre à des défis inédits. Nikita Buyanov promet même une surprise de taille pour cette édition.

L'ambiance horrifique s'installe sur Escape from Tarkov. Fidèle à sa réputation, Battlestate Games propose cette année un événement d'Halloween particulièrement ambitieux. L'univers impitoyable du jeu de tir accueille une épidémie virale transformant les habitants en créatures agressives, tandis que le mode Arena s'offre une parenthèse sanglante inspirée des classiques du cinéma d'horreur.

Une quarantaine sous haute tension

Les hostilités se concentrent principalement autour de deux zones emblématiques, rebaptisées pour l'occasion : le Labo infecté et l'Usine infectée. Accessibles via un onglet de sélection de carte dédié, ces lieux sont devenus les épicentres de la contamination. Le studio impose un véritable dilemme aux survivants grâce à une nouvelle série de quêtes. Les joueurs peuvent choisir de maintenir la quarantaine dans des zones standard avec un risque modéré, ou de plonger au cœur des secteurs isolés pour chercher des composants de vaccin.

Il faudra faire preuve d'une grande prudence. Ces zones lourdement infectées ne sont accessibles qu'en petits groupes, et le système d'assurance y est totalement désactivé. La mort y est donc définitive pour l'équipement, augmentant considérablement la tension de chaque raid.

Des menaces redoutables et une surprise annoncée

Le bestiaire s'enrichit de mécaniques de combat rééquilibrées. Les infectés, qu'ils soient lents, rapides ou capables d'attaquer à distance, disposent de comportements spécifiques incluant des attaques surprises. Les nuits de Tarkov s'annoncent encore plus périlleuses avec une activité accrue des Cultistes. De plus, les redoutables agents infectés de la Division Noire font leur apparition, accompagnés d'une figure bien connue des vétérans. Le boss Tagilla revient hanter les raids, armé de sa célèbre faux.

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Nikita Buyanov, le directeur du studio, a d'ailleurs fait monter la pression sur les réseaux sociaux en publiant plusieurs images de ces morts-vivants errant dans le Labo.

L'événement d'Halloween est préparé sans relâche. Il est assez massif et réserve une surprise pour vous. Tenez bon.

Les survivants parvenant à éliminer ces menaces et à terminer les quêtes narratives obtiendront des ressources précieuses en jeu, des succès commémoratifs et une affiche exclusive de l'événement.

Les slashers s'invitent dans Arena

L'horreur ne se limite pas au jeu principal. Escape from Tarkov Arena accueille également les festivités avec un mode temporaire baptisé Bloodlust. Basé sur le mode CheckPoint, cet affrontement en cinq contre cinq désactive totalement les armes à feu. Les participants pénètrent dans l'arène équipés uniquement d'armes de mêlée, le visage dissimulé derrière des masques rendant hommage aux tueurs iconiques des films de type slasher (Vendredi 13, Halloween...).

Ce bain de sang virtuel est largement récompensé. Les joueurs profitent d'une expérience doublée pour les matchs et les éliminations, d'un bonus de progression d'un point cinq pour le passe de combat, ainsi que de prix en monnaie du jeu. Une quête spéciale permet même de débloquer le succès exclusif « Bas les masques ».

Le studio prouve une fois de plus son investissement constant, quelques semaines seulement après avoir déployé une mise à jour majeure améliorant l'intelligence artificielle du mode PvE. Malgré le temps qui passe, Tarkov continue de s'améliorer, et de prouver qu'il s'agit très probablement de l'un des meilleurs extraction shooter.

Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.