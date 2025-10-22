Escape from Tarkov confirme son arrivée sur PS5 et Xbox Series

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 octobre 2025 à 16h44
Après près de dix ans de développement et d'attente, Battlestate Games confirme que la version console d'Escape from Tarkov est bel et bien en préparation. Un tournant historique pour le FPS le plus exigeant du marché.
Escape from Tarkov confirme son arrivée sur PS5 et Xbox Series
Alors que la sortie 1.0 d'Escape from Tarkov approche à grands pas, Battlestate Games a profité du Tokyo Game Fest pour dévoiler une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe : le jeu s'apprête à débarquer sur consoles. C'est Nikita Buyanov, le directeur du studio, qui l'a confirmé dans une vidéo récapitulative, tout en évoquant les projets à venir pour l'univers Tarkov.

Une version console enfin confirmée

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Depuis des années, les fans réclament une adaptation console d'Escape from Tarkov. Longtemps jugé trop complexe pour un portage sans concessions, le FPS tactique russe pourrait bientôt franchir le cap. Dans la vidéo publiée par Battlestate Games, Nikita Buyanov déclare simplement :
Au fait, la version console arrive aussi.
Une phrase brève, mais suffisante pour enflammer la communauté. Le développement de cette version est désormais une réalité, même si aucun détail n'a encore été communiqué sur les plateformes ciblées, ni sur la période de sortie. Il faudra probablement attendre de longs mois avant de voir Escape from Tarkov arriver sur consoles, très probablement la PS5 et la Xbox Series.

Miniature vidéo

Un portage plus accessible ?

Selon les premières spéculations, le studio pourrait opter pour une version allégée afin de rendre Tarkov plus jouable à la manette. Le jeu étant connu pour sa densité de menus, de mécaniques et de raccourcis clavier, une simplification partielle de l'expérience pourrait être envisagée.

Les rumeurs évoquent également une intégration progressive du contenu, avec une interface repensée pour coller aux standards console, sans trahir l'essence hardcore du jeu. Mais des informations officielles sont attendues pour en savoir plus.

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Cette déclaration arrive alors que Tarkov est sur le point de sortir sa version 1.0. D'autres informations ont également été dévoilées, comme le fait qu'un DLC était d'ores et déjà prévu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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