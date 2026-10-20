Escape from Tarkov : Devenu impossible à battre, le nouveau boss de The Labs connaît un buff

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 octobre 2026 à 15h26
Le nouveau boss Scourge semait la terreur dans Escape from Tarkov avec une précision irréaliste. Face à la grogne des joueurs, Battlestate Games a déployé une mise à jour d'urgence pour rééquilibrer cet adversaire redoutable et prolonger l'événement sur The Lab.
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Escape from Tarkov : Devenu impossible à battre, le nouveau boss de The Labs connaît un buff

Depuis quelques jours, les joueurs d'Escape from Tarkov vivent un véritable cauchemar sur la carte The Lab. L'introduction d'un tout nouvel antagoniste nommé Scourge, un « champion d'arène » assoiffé de vengeance imaginé par le personnage Ref, a rapidement transformé les raids en missions suicides. Armé d'une précision chirurgicale et capable d'abattre un joueur en moins de deux dixièmes de seconde, ce boss s'est avéré bien trop puissant pour offrir une expérience équitable. Face à la frustration grandissante de la communauté, Battlestate Games a dû intervenir en urgence pour corriger le tir et sauver son événement.

Un rééquilibrage salvateur pour le boss Scourge

Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant des joueurs se faisant éliminer instantanément par Scourge, sans même avoir le temps de réagir ou de se mettre à couvert. Conscient que cette difficulté extrême nuisait à l'expérience globale, les développeurs ont déployé un correctif visant à rendre l'affrontement plus juste.

Les modifications apportées au boss sont nombreuses et touchent directement ses capacités de combat. Ses points de vie globaux ont été revus à la baisse sur l'ensemble de ses membres. Son champ de vision a également été réduit, tout comme sa vitesse de détection des ennemis. Enfin, la dispersion de ses tirs à longue distance a été augmentée, laissant ainsi une chance aux survivants de riposter avant d'être foudroyés.

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Un événement prolongé et de nouvelles récompenses

En plus de ce nerf qui était devenu indispensable, tant le croiser rimait avec mourir, le studio a pris la décision de prolonger l'événement jusqu'au 26 octobre. Les joueurs disposent donc de plus de temps pour affronter cette menace sur la carte The Lab et accomplir la série de quêtes associée.

Cerise sur le gâteau, un tout nouveau succès a été intégré au jeu pour récompenser ceux qui participent à cette traque. Ceux qui avaient déjà terminé les missions avant cette mise à jour recevront le succès de manière automatique, sans avoir à retourner au front au péril de leur vie.

Une difficulté globale en pleine mutation

Ces ajustements s'inscrivent dans une période charnière pour Escape from Tarkov, qui cherche constamment son équilibre entre exigence et accessibilité, pour que les nouveaux joueurs ne soient pas trop perdus, voire écœurés. Récemment, les développeurs ont considérablement renforcé l'intelligence artificielle des mercenaires gérés par l'ordinateur dans le mode PvE. Ces adversaires virtuels adoptent désormais un comportement agressif et tactique, imitant les joueurs les plus agressifs, ce qui a rendu l'exploration beaucoup plus périlleuse.

Toutefois, le studio n'oublie pas les nouveaux arrivants. Pour contrebalancer cette hausse globale de la difficulté, des fonctionnalités inédites comme un GPS font leur apparition. Ces outils modernes ont pour vocation de faciliter l'orientation et l'apprentissage des mécaniques complexes de ce titre particulièrement punitif, prouvant que la volonté des créateurs est d'offrir une expérience riche, nuancée et accessible à tous les profils de joueurs.

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Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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