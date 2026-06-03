Tomb Raider: Legacy of Atlantis a fait appel à l'IA, selon sa page Steam

Le retour très attendu de Lara Croft dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis est entaché par une controverse. La page Steam du jeu révèle l'utilisation d'outils basés sur l'intelligence artificielle durant le développement, provoquant la déception et l'inquiétude de nombreux fans de la franchise historique. Mais ces éléments auraient ensuite été remplacés.

Le retour très attendu de Lara Croft dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis prévu pour le début de l'année prochaine devait être une fête pour les amateurs d'action et d'exploration. Cependant, cette nouvelle aventure se voit assombrie par une découverte inattendue concernant les méthodes de développement du titre. Les joueurs ont en effet remarqué une mention légale obligatoire sur la page Steam du jeu, confirmant la présence de l'intelligence artificielle dans le processus de création. Cette révélation a rapidement enflammé les discussions au sein de la communauté.

Une mention discrète sur Steam qui fait grand bruit

Sur la boutique de Valve, en faisant défiler la fiche de Legacy of Atlantis, les utilisateurs peuvent tomber sur un avertissement standardisé mais lourd de sens. Les studios de développement Crystal Dynamics et Flying Wild Hog y expliquent leur approche technologique. Ils indiquent que des outils assistés par l'intelligence artificielle ont été utilisés pendant le développement pour soutenir l'exploration initiale et la création de contenu temporaire. L'objectif affiché était de faciliter les premières étapes de la conception du jeu.

La déclaration des studios ne s'arrête pas là et précise la nature de cette intégration. « Tous les éléments assistés par l'IA ont été soit remplacés, soit affinés par des humains afin de maintenir la vision créative et artistique de l'équipe de développement » peut-on lire sur la page du jeu. C'est l'utilisation du terme affinés qui retient particulièrement l'attention. Cela suggère que certains matériaux générés par l'intelligence artificielle sont toujours présents dans la version finale, mais qu'ils ont été retravaillés pour atteindre un standard de qualité acceptable et masquer les défauts habituels de ces logiciels, comme les formes mal définies ou les textures floues.

La question du travail des artistes conceptuels

Il semble que certaines versions de cette technologie aient été employées lors de la phase de prototypage et de conceptualisation. D'autres studios de l'industrie ont déjà suggéré l'utilisation d'outils génératifs sous cette forme pour accélérer la phase d'idéation de la conception d'un jeu vidéo. Bien que cette approche puisse paraître logique d'un point de vue purement productif, pour gagner du temps et potentiellement affiner sa vision du projet, elle soulève un problème éthique majeur. Elle risque en effet de priver les artistes conceptuels et les autres intervenants humains d'une part importante de leur travail créatif habituel.











Sans surprise, les joueurs ne sont pas séduits par cette perspective. Sur les forums et les réseaux sociaux, les réactions négatives se multiplient. Les fans redoutent que cette pratique ne devienne la norme et ne dégrade la qualité artistique de leurs licences favorites. « C'est une pente glissante à mon avis, ils disent l'avoir remplacé, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr. Pour autant que nous le sachions, ils pourraient simplement avoir poli les éléments pour les rendre moins artificiels » souligne un joueur inquiet sur Reddit. Mais il faut se rendre à l'évidence, ce genre de précision risque d'être de plus en plus souvent présente sur les pages Steam.

Quoi qu'il en soit, la sortie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis est programmée pour le 12 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.