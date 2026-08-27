Elden Ring : MàJ 1.17 du 27 août 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.17, déployée le 27 août 2026, d'Elden Ring.

En ce jeudi 27 août 2026, Elden Ring accueille une toute nouvelle mise à jour, afin de préparer l'arrivée du Tarnished Pack, dont la sortie est prévue pour le 28 août, soit en même temps que le portage Nintendo Switch 2. Évidemment, FromSoftware en a profité pour améliorer certains éléments du titre et corriger quelques problèmes, tout en introduisant des ajustements.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour 1.17 d'Elden Ring, qui a été déployée le 27 août 2026.