Elden Ring : MàJ 1.17 du 27 août 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 août 2026 à 14h39
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.17, déployée le 27 août 2026, d'Elden Ring.
Elden Ring : MàJ 1.17 du 27 août 2026, patch notes et détails

En ce jeudi 27 août 2026, Elden Ring accueille une toute nouvelle mise à jour, afin de préparer l'arrivée du Tarnished Pack, dont la sortie est prévue pour le 28 août, soit en même temps que le portage Nintendo Switch 2. Évidemment, FromSoftware en a profité pour améliorer certains éléments du titre et corriger quelques problèmes, tout en introduisant des ajustements.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour 1.17 d'Elden Ring, qui a été déployée le 27 août 2026.

Patch notes de la mise à jour 1.17 d'Elden Ring

Principales nouveautés de la mise à jour

Contenu supplémentaire du Tarnished Pack

  • Les éléments suivants seront ajoutés à l'achat du DLC Tarnished Pack. Remarque : Ce contenu est inclus par défaut dans Elden Ring Tarnished Edition pour Nintendo Switch 2.
    • Ajout des classes Idus Knight et Heavy Knight comme nouvelles classes de départ, sélectionnables lors de la création de personnage.
      • Remarque : L'équipement de chaque nouvelle classe de départ peut également être obtenu en l'achetant auprès des marchands ou en les trouvant dans le monde.
    • Ajout d'armes pouvant être achetées auprès de marchands ou trouvées dans le monde.
    • Ajout de trois types de tenues pour le destrier spectral qui modifient l'apparence de Torrent :
      • Tenue « Tree Sentinel » : Trouvée au château de Stormveil.
      • Tenue « Silver of Caria » : Trouvée à Liurnia of the Lakes.
      • Tenue « Funereal Night » : Trouvée sur le Plateau d'Atlus.
        • Remarque : Après avoir obtenu n'importe quelle tenue, l'option permettant de modifier l'apparence de Torrent sera ajoutée au menu du site de grâce.
    • Ajout d'un événement d'invasion de PNJ à Caelid.
    • Ajout d'un événement d'invasion de PNJ à Leyndell.
      • Remarque : Cet événement ne se produira pas une fois que la zone sera devenue Leyndell, la capitale cendrée.

Ajustements d'équilibrage

  • Certains objets trouvés sur le terrain ou obtenus en vainquant certains ennemis puissants dans Realm of Shadow ont été remplacés par des objets de niveau supérieur ou d'autres trésors.
    • Remarque : Les objets déjà trouvés ne seront pas modifiés.

Armes

  • Smithscript Dagger / Rellana's Twin blades : 
    • Augmentation de la puissance des coups critiques.
  • Smithscript Axe / Smithscript Spear / Spear of the Impaler : 
    • Réduction de la consommation d'endurance des attaques par lancer d'arme.
    • Augmentation de la puissance des attaques par lancer d'arme.
  • Carian Sorcery Sword : 
    • Modification de l'échelle de l'intelligence : celle-ci augmente désormais la puissance d'attaque de tous les types de dégâts.
  • Smithscript Greathammer : 
    • Augmentation de la puissance des attaques consistant à lancer l'arme.
  • Golem Fist : 
    • Augmentation de la portée de l'attaque lourde consistant à projeter le poing.
  • Firespark Perfume Bottle / Lightning Perfume Bottle / Chilling Perfume Bottle / Frenzyflame Perfume Bottle / Deadly Poison Perfume Bottle : 
    • Augmentation de la puissance d'attaque.
  • Lordworn's Shield / Briar Greatshiel / Spiked Palisade Shield / Icon Shield / Golden Beast Crest Shield / Manor Towershield / Crossed-Tree Towershield / Inverted Hawk Towershield / Dragon Towershield / Distinguished Greatshield / Gilded Greatshield / Black Steel Greatshield / Ant's Skull Plate / Erdtree Greatshield : 
    • Amélioration du bonus de garde.
    • Poids réduit.
  • Wooden Greatshield / Cuckoo Greatshield / Redmane Greatshield / Golden Greatshield / Crucible Hornshield / Dragonclaw Shield / Eclipse Crest Greatshield / Jyllyfish Shield / One-Eyed Shield : 
    • Augmentation du bonus de garde.
  • Haligtree Crest Greatshield : 
    • Poids réduit.
  • Rakshasa's Great Katana : 
    • Augmentation du délai avant de pouvoir effectuer une attaque avec une arme de main droite immédiatement après avoir attaqué avec cette arme équipée dans la main gauche.

Skills

  • Parade : 
    • Amélioration des performances de parade.
    • Réduction du délai avant de pouvoir effectuer diverses actions après l'activation, lorsqu'elle est utilisée avec des poignards, des épées courbes ou des petits boucliers.
  • Storm Wall : 
    • Modification de la compétence : Elle ne consomme plus de FP lorsqu'elle est utilisée.
  • Thops's Barrier :
    • Amélioration des performances de parade.

Sorts

  • Founding Rain of Stars : 
    • Puissance augmentée.
  • Carian Retaliation : 
    • Puissance augmentée.
  • Meteorite : 
    • Temps d'incantation réduit.
  • Meteorite of Astel : 
    • Temps d'incantation réduit.
  • Gravitational Missile : 
    • Modification du sort : Le projectile n'explose plus immédiatement lorsqu'il touche un terrain, tel que le sol ou un mur.

Incantations

  • Feather of the Divine Bird : 
    • Augmentation de la puissance.
  • O, Flame! : 
    • Portée d'attaque étendue.
  • Rain of Fire : 
    • Augmentation de la puissance.

Ajustements d'équilibrage pour le PvP

Armes

  • Rakshasa's Great Katana : 
    • Augmente les dégâts subis lors des attaques d'autres joueurs pendant que vous attaquez.

Incantations

  • Rugalea's Roar : 
    • Puissance réduite contre les autres joueurs.
  • Rotten Breath / Ekzykes's Decay : 
    • Réduit la durée pendant laquelle les personnages des autres joueurs sont immobilisés par les réactions de choc lorsqu'ils sont touchés par ces incantations.

Corrections 

  • Correction d'un problème qui faisait que les coups critiques portés avec les grands katanas infligeaient moins de dégâts que prévu aux ennemis de grande taille.
  • Correction d'un problème qui permettait de parer les attaques en sautant réalisées avec les grands katanas.

Corrections pour PC

  • Correction d'un problème qui empêchait de contrôler la caméra avec la souris pendant les dialogues avec les PNJ lorsqu'on utilisait les commandes clavier/souris.
  • Correction d'un problème dans la section « Paramètres clavier/souris » du menu système : La sélection de l'option de réinitialisation ne rétablissait pas les paramètres par défaut.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

L'adaptation live d'Elden Ring menacée par l'IA suite à un accord entre Google et A24 ?
Elden Ring 23 juin 2026

L'adaptation live d'Elden Ring menacée par l'IA suite à un accord entre Google et A24 ?

Alors que le studio A24 travaille actuellement sur l'adaptation d'Elden Ring, une nouvelle suscite l'inquiétude au sein de la communauté. Google investit dans la structure mais souhaite y développer une technologie controversée.
Elden Ring trouve sa date de sortie sur Nintendo Switch 2
Elden Ring 04 juin 2026

Elden Ring trouve sa date de sortie sur Nintendo Switch 2

FromSoftware a, très récemment, dévoilé la date de sortie d'Elden Ring: Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2.
Elden Ring : La date de sortie de la version Switch 2 révélée par un leak ?
Elden Ring 13 mai 2026

Elden Ring : La date de sortie de la version Switch 2 révélée par un leak ?

La Nintendo Switch 2 attend toujours la date de sortie d'Elden Ring : Tarnished Edition. Mais une fuite aurait dévoilé cette information très attendue et la date mentionnée est proche.

commentaire (0)