Elden Ring : MàJ 1.17 du 27 août 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 27 août 2026 à 14h39
le 27 août 2026 à 14h39
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.17, déployée le 27 août 2026, d'Elden Ring.
En ce jeudi 27 août 2026, Elden Ring accueille une toute nouvelle mise à jour, afin de préparer l'arrivée du Tarnished Pack, dont la sortie est prévue pour le 28 août, soit en même temps que le portage Nintendo Switch 2. Évidemment, FromSoftware en a profité pour améliorer certains éléments du titre et corriger quelques problèmes, tout en introduisant des ajustements.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour 1.17 d'Elden Ring, qui a été déployée le 27 août 2026.
Patch notes de la mise à jour 1.17 d'Elden Ring
Principales nouveautés de la mise à jour
Contenu supplémentaire du Tarnished Pack
- Les éléments suivants seront ajoutés à l'achat du DLC Tarnished Pack. Remarque : Ce contenu est inclus par défaut dans Elden Ring Tarnished Edition pour Nintendo Switch 2.
- Ajout des classes Idus Knight et Heavy Knight comme nouvelles classes de départ, sélectionnables lors de la création de personnage.
- Remarque : L'équipement de chaque nouvelle classe de départ peut également être obtenu en l'achetant auprès des marchands ou en les trouvant dans le monde.
- Ajout d'armes pouvant être achetées auprès de marchands ou trouvées dans le monde.
- Ajout de trois types de tenues pour le destrier spectral qui modifient l'apparence de Torrent :
- Tenue « Tree Sentinel » : Trouvée au château de Stormveil.
- Tenue « Silver of Caria » : Trouvée à Liurnia of the Lakes.
- Tenue « Funereal Night » : Trouvée sur le Plateau d'Atlus.
- Remarque : Après avoir obtenu n'importe quelle tenue, l'option permettant de modifier l'apparence de Torrent sera ajoutée au menu du site de grâce.
- Ajout d'un événement d'invasion de PNJ à Caelid.
- Ajout d'un événement d'invasion de PNJ à Leyndell.
- Remarque : Cet événement ne se produira pas une fois que la zone sera devenue Leyndell, la capitale cendrée.
Ajustements d'équilibrage
- Certains objets trouvés sur le terrain ou obtenus en vainquant certains ennemis puissants dans Realm of Shadow ont été remplacés par des objets de niveau supérieur ou d'autres trésors.
- Remarque : Les objets déjà trouvés ne seront pas modifiés.
Armes
- Smithscript Dagger / Rellana's Twin blades :
- Augmentation de la puissance des coups critiques.
- Smithscript Axe / Smithscript Spear / Spear of the Impaler :
- Réduction de la consommation d'endurance des attaques par lancer d'arme.
- Augmentation de la puissance des attaques par lancer d'arme.
- Carian Sorcery Sword :
- Modification de l'échelle de l'intelligence : celle-ci augmente désormais la puissance d'attaque de tous les types de dégâts.
- Smithscript Greathammer :
- Augmentation de la puissance des attaques consistant à lancer l'arme.
- Golem Fist :
- Augmentation de la portée de l'attaque lourde consistant à projeter le poing.
- Firespark Perfume Bottle / Lightning Perfume Bottle / Chilling Perfume Bottle / Frenzyflame Perfume Bottle / Deadly Poison Perfume Bottle :
- Augmentation de la puissance d'attaque.
- Lordworn's Shield / Briar Greatshiel / Spiked Palisade Shield / Icon Shield / Golden Beast Crest Shield / Manor Towershield / Crossed-Tree Towershield / Inverted Hawk Towershield / Dragon Towershield / Distinguished Greatshield / Gilded Greatshield / Black Steel Greatshield / Ant's Skull Plate / Erdtree Greatshield :
- Amélioration du bonus de garde.
- Poids réduit.
- Wooden Greatshield / Cuckoo Greatshield / Redmane Greatshield / Golden Greatshield / Crucible Hornshield / Dragonclaw Shield / Eclipse Crest Greatshield / Jyllyfish Shield / One-Eyed Shield :
- Augmentation du bonus de garde.
- Haligtree Crest Greatshield :
- Poids réduit.
- Rakshasa's Great Katana :
- Augmentation du délai avant de pouvoir effectuer une attaque avec une arme de main droite immédiatement après avoir attaqué avec cette arme équipée dans la main gauche.
Skills
- Parade :
- Amélioration des performances de parade.
- Réduction du délai avant de pouvoir effectuer diverses actions après l'activation, lorsqu'elle est utilisée avec des poignards, des épées courbes ou des petits boucliers.
- Storm Wall :
- Modification de la compétence : Elle ne consomme plus de FP lorsqu'elle est utilisée.
- Thops's Barrier :
- Amélioration des performances de parade.
Sorts
- Founding Rain of Stars :
- Puissance augmentée.
- Carian Retaliation :
- Puissance augmentée.
- Meteorite :
- Temps d'incantation réduit.
- Meteorite of Astel :
- Temps d'incantation réduit.
- Gravitational Missile :
- Modification du sort : Le projectile n'explose plus immédiatement lorsqu'il touche un terrain, tel que le sol ou un mur.
Incantations
- Feather of the Divine Bird :
- Augmentation de la puissance.
- O, Flame! :
- Portée d'attaque étendue.
- Rain of Fire :
- Augmentation de la puissance.
Ajustements d'équilibrage pour le PvP
Armes
- Rakshasa's Great Katana :
- Augmente les dégâts subis lors des attaques d'autres joueurs pendant que vous attaquez.
Incantations
- Rugalea's Roar :
- Puissance réduite contre les autres joueurs.
- Rotten Breath / Ekzykes's Decay :
- Réduit la durée pendant laquelle les personnages des autres joueurs sont immobilisés par les réactions de choc lorsqu'ils sont touchés par ces incantations.
Corrections
- Correction d'un problème qui faisait que les coups critiques portés avec les grands katanas infligeaient moins de dégâts que prévu aux ennemis de grande taille.
- Correction d'un problème qui permettait de parer les attaques en sautant réalisées avec les grands katanas.
Corrections pour PC
- Correction d'un problème qui empêchait de contrôler la caméra avec la souris pendant les dialogues avec les PNJ lorsqu'on utilisait les commandes clavier/souris.
- Correction d'un problème dans la section « Paramètres clavier/souris » du menu système : La sélection de l'option de réinitialisation ne rétablissait pas les paramètres par défaut.
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