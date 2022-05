Elden Ring : Nécrolimbe, emplacement des marchands et leur inventaire

Nécrolimbe, emplacement et inventaire des marchands nomades

Marchand 1 - Site de grâce : Point-saint

(3) Viande de tortue en saumure - 800 runes.

(3) Pierre de forge (1) - 200 runes

Pot fissuré - 600 runes.

Manuel de guerrier nomade (3) - 100 runes.

Épée courte - 600 runes.

Hallebarde - 1 200 runes.

Flèche - 20 runes.

Carreau - 40 runes.

Masque de bandit - 1 500 runes.

Note : chars de feu - 300 runes.

Marchand 2 - Site de grâce : Ouest du Fort Haight

(5) Doigt sanglant suppurant - 1 000 runes.

(5) Tranche de viande - 500 runes.

(5) Foie de bête - 500 runes.

(3) Masse de chair - 800 runes.

(3) Lys de Trina - 1 000 runes.

(3) Pierre de forge (1) - 200 runes.

Manuel de guerrier nomade (5) - 1 500 runes.

Manuel d'armurier (3) - 2 000 runes.

Hache légère - 600 runes.

Flèche - 20 runes.

(10) Flèche de Trina - 160 runes.

Carreau - 40 runes.

Bouclier rond renforcé - 600 runes.

Rempart azur (bouclier) - 1 000 runes.

Marchand 3 - Site de grâce : Église d'Elleh

Dague de lancer - 40 runes.

Téléscope - 500 runes.

(5) Remède des Doigts Crochus - 1 000 runes.

(3) Pot fissuré - 300 runes.

Nécessaire de fabrication - 300 runes.

Manuel de guerrier nomade (1) - 500 runes.

Manuel de guerrier nomade (2) - 500 runes.

Manuel de missionnaire (1) - 1 000 runes.

Flèche - 20 runes.

Carreau - 40 runes.

Torche - 200 runes.

Grand bouclier de cuir - 600 runes.

Coiffe de mailles - 1 000 runes.

Cotte de mailles - 1 500 runes.

Gantelets - 1 000 runes.

Jambières de mailles - 1 000 runes.

Note : Fiole de salut miraculeux - 200 runes.

Note : relais en ruines - 200 runes.

Marchand 4 - Site de grâce : Grotte marine

(5) Boulettes antidotes - 600 runes.

(3) Boulettes cicatrisantes - 600 runes.

(2) Boulettes tonifiantes - 1 500 runes.

(3) Pierre de forge (1) - 200 runes.

Manuel d'armurier (2) - 600 runes.

Épée large - 1 800 runes.

Gourdin - 600 runes.

Arc court - 600 runes.

Flèche - 20 runes.

Carreau - 40 runes.

Bouclier rond en métal - 900 runes.

Note : tuniciers terrestres - 200 runes.

Note : trolls fouisseurs - 400 runes.

Marchand 5 - Site de grâce : Rempart du Château de Vent-Hurlant

Khukuri - 60 runes.

(3) Pierre de forge (1) - 200 runes.

(1) Pierre de forge (2) - 400 runes.

Pot fissuré - 600 runes.

Clé-lame de pierre - 2 000 runes.

Épée bâtarde - 3 000 runes.

Arbalète légère - 1 500 runes.

Flèche - 20 runes.

(8) Grande Flèche - 300 runes.

Carreau - 40 runes.

(8) Carreau de baliste - 300 runes.

Bouclier rond aux épines rouges - 600 runes.

Bouclier rond - 1 000 runes.

Casque en fer - 1 500 runes.

Armure d'écailles - 2 400 runes.

Gantelets en fer - 1 500 runes.

Pantalon en cuir - 1 500 runes.

Médaillon d'ambre pourpre - 1 500 runes.

Notes : bandes de semi-humains - 500 runes.

Marchand 6 - Site de grâce : Cabane du marchand ascétique

Lanterne - 1 800 runes.

(5) Doigt sanglant suppurant - 1 000 runes.

(5) Arteria - 1 000 runes.

(3) Pierre de forge (2) - 400 runes.

(3) Clé-lame de pierre - 2 000 runes.

Cendres de guerres perdues - 3 000 runes.

Épée à deux mains - 3 500 runes.

Flèche - 20 runes.

(15) Grande flèche - 300 runes.

Carreau - 40 runes.

(15) Carreau de baliste - 300 runes.

(3) Branche sacrificielle - 3 000 runes.

Note : Mausolée errant - 600 runes.

Dans Elden Ring, les joueurs et les joueuses peuvent compter sur la présence de marchands. Ces derniers vendent une grande diversité d'objets : allant de ressources primaires, aux armes, aux armures, aux manuels, etc. De ce fait, il est relativement intéressant et important de leur rendre visite et de voir ce qu'ils possèdent dans leur inventaire. Dans la zone de Nécrolimbe, il est possible de rencontrer plusieurs PNJ. De plus, nous pouvons compter sur la présence de plusieurs, dont voici leur position et les marchandises qu'ils ont en vente.