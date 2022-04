Elden Ring : Liurnia, emplacement des marchands nomades et leur inventaire

Liurnia, emplacement et inventaire des marchands nomades

Marchand nomade - Site de grâce : Rive sud du lac de Liurnia

Lanterne - 1 800 runes.

(5) Pierre de forge 1 - 1 200 runes.

(3) Pierre de forge 2 - 2 400 runes.

Manuel de guerrier nomade (11) - 1 500 runes.

Estoc (épée) - 3 000 runes.

Bâton d'astrologue - 800 runes.

Flèche - 20 runes.

Carreau - 40 runes.

Rempart (bouclier) - 1 000 runes.

Capuche d'astrologue - 1 000 runes.

Robe d'astrologue - 1 500 runes.

Gants d'astrologue - 1 000 runes.

Pantalon d'astrologue - 1 000 runes.

Marchand nomade - Site de grâce : Église martiale

(3) Arc runique - 4 000 runes.

(3) Viande blanche séchée immunisante - 2 000 runes.

(3) Viande blanche séchée vivifiante - 2 000 runes.

(3) Viande blanche séchée dégrisante - 2 000 runes.

(5) Branche envoûtante - 1 600 runes.

Manuel de guerrier nomade (13) - 2 000 runes.

Arc composite - 3 500 runes.

Flèche - 20 runes.

Carreau - 40 runes.

Bouclier de la faille - 1 800 runes.

Écu à motif bleu - 1 500 runes.

Le dernier titre de FromSoftware ne laisse pas les joueurs et les joueuses totalement seuls, dans les régions de l'Entre-terre. Les développeurs du studio ont implanté de nombreux marchands nomades dans le monde d'Elden Ring. Ces derniers vendent tout aussi bien des armures que des ressources nécessaires à la fabrication d'objets, et plus encore. Ainsi, il peut être intéressant, voire nécessaire, de les trouver et de jeter un oeil à ce qu'ils proposent. Dans ce sens, nous vous indiquons, dans ce qui suit. Il se peut que l'un d'entre eux manque dans ce guide : la carte interactive d'Elden Ring indique l'emplacement d'un troisième marchand, près de l'Académie, mais après plusieurs sessions d'exploration, nous ne l'avons pas trouvé. Nous mettrons, bien évidemment à jour ce guide si nous parvenons à rencontrer ledit marchand. Dans la zone de Liurnia, il est possible de rencontrer plusieurs PNJ. De plus, nous pouvons compter sur la présence de plusieurs, dont voici leur position et les marchandises qu'ils ont en vente.