Elden Ring : Carte (map) interactive de l'Entre-terre

Cartes interactives d'Elden Ring

PC Édition Standard → 42,99 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 55,98 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Contrairement à celui des Dark Souls, le monde d'Elden Ring est plutôt vaste. Invitant les joueurs et les joueuses à l'exploration, les différentes régions du dernier titre de FromSoftware regorgent d'endroits à découvrir, de boss et mini-boss à tuer, d'équipements à récupérer et même d'items à collecter. Certains ont d'ailleurs plus d'importance que d'autres.D'ailleurs, nous ne pourrions que vous recommander d'allouer du temps pour explorer les divers lieux et essayer de dénicher un maximum d'objets, tout en accumulant les runes. Nous vous en parlions récemment dans notre guide recensant plusieurs conseils pour bien débuter l'aventure Elden Ring . Néanmoins, d'autres outils sont actuellement mis à la disposition de tous. En effet, pour ne rien rater, plusieurs internautes et sites communautaires proposent leur propreComme pour beaucoup d'autres jeux, tels que The Witcher 3: Wild Hunt pour ne citer que cet exemple,, plus ou moins complètes à l'heure actuelle, sur Internet. Au moment où nous écrivons ces lignes, trois sites ont mis à disposition leur propre map. Grâce à elles, les joueurs et les joueuses pourront ainsi découvrir l'emplacement de passages cachés, d'items importants, de sites de grâce, de consommables, d'établis, de donjons, et bien d'autres éléments. Vous l'aurez compris, elles peuvent être d'une grande aide dans votre exploration, si vous ne souhaitez pas perdre trop de temps. Sans plus tarder, voici celles actuellement disponibles.Notez que sur ces cartes, il est possible de sélectionner l'ensemble des catégories afin que tous les éléments s'affichent à l'écran. Par ailleurs, vous pouvez tout aussi bien en désélectionner certaines pour ne voir que ce que qui vous intéresse le plus. Le tout est assez simple à prendre en main, rassurez-vous.Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez acheter le jeu :