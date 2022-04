Elden Ring : Cime des Géants, emplacement des marchands et leur inventaire

Cime des Géants, emplacement et inventaire des marchands nomades

Marchand nomade - Site de grâce : Antiques ruines de la vallée

(3) Arc runique - 8 000 runes.

(10) Boulette dégivrantes - 1 200 runes.

(2) Clé-lame de pierre - 5 000 runes.

Manuel de missionnaire (7) - 7 500 runes.

Flèche - 20 runes.

Grande flèche - 300 runes.

Carreau - 40 runes.

Carreau de baliste - 300 runes.

Grand Carreau de foudre - 500 runes.

Heaume de chevalier errant - 1 000 runes.

Armure de chevalier errant - 1 500 runes.

Gantelets de chevalier errant - 1 000 runes.

Jambières de chevalier errant - 1 000 runes.

Les joueurs et les joueuses ne sont pas totalement seuls, dans les régions de l'Entre-terre, monde du dernier titre de FromSoftware. Les développeurs du studio ont implanté de nombreux marchands nomades dans le jeu. Ces derniers vendent tout aussi bien des armures que des ressources nécessaires à la fabrication d'objets, et plus encore. Ainsi, il peut être intéressant, voire nécessaire, de les trouver et de jeter un oeil à ce qu'ils proposent.Dans ce sens, nous vous indiquons, dans ce qui suit.Dans la zone de la Cime des Géants, il est possible de rencontrer plusieurs PNJ, qui seront plus ou moins intéressants pour votre aventure. De plus, nous pouvons compter sur la présence d', en particulier, dont voici sa position et les marchandises qu'il a en vente.Si vous avez besoin de renseignements quant à l'emplacement des marchands disponibles à Liurnia ou bien à Caelid, sachez que nous vous avons concocté des guides à ce sujet.Par ailleurs, si vous êtes la recherche d'un objet en particulier, d'un lieu précis ou bien de plus amples informations concernant l'Entre-terre, vous pouvez utiliser des cartes interactives d'Elden Ring Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :