Elden Ring : Lostgamer, le GeoGuessr pour le jeu de FromSoftware

Une version GeoGuessr pour Elden Ring

Très populaire, le jeu GeoGuessr, comme vous le savez probablement déjà, vous place à un endroit au hasard dans le monde et vous devez deviner où vous vous trouvez le plus rapidement et le plus précisément possible. Plusieurs versions, nous plongeant dans le monde de certains jeux vidéo, ont vu le jour sur la Toile : nous pensons notamment à Where in Fortnite ou encore celle pour GTA V . Mais, ce n'est pas tout.L'utilisateur Reddit TheEldenChild, et ses amis, ont créé « Lostgamer » . Ainsi, à travers cette version, nous sommes amenés à: Nécrolimbe, Liurnia, le Plateau d'Altus, Caelid, la Cime des Géants.Au total,. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi tester leurs connaissances du monde d'Elden Ring. Notons qu'il est possible de changer le nombre de manches et également de mettre un timer.Pour rappel, Elden Ring, qui a été élu « Jeu de l'année » lors de la cérémonie des Game Awards 2022, est à retrouver sur la plupart des plateformes, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que PC (via Steam). Notre test du jeu et plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes.Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le titre :