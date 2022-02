Préambule

Sans-éclat

Monde ouvert

Exploration

Cryptes et donjons

Ressources

Faites une pause

De la vie entre les morts ?

Combat

À l'assaut

Soyez furtif

Jouez avec les esprits

Accessibilité

En bref

Pour ce test, au vu du nombre restreint de personnes l'ayant eu entre leurs mains, nous n'avons pas eu l'occasion de jouer au mode multijoueur, que ce soit pour envahir le monde d'un autre Sans-Éclat ou simplement demander de l'aide pour combattre un boss. Notez toutefois qu'il est possible d'avoir jusqu'à deux autres joueurs dans votre partie (ami comme ennemi). Le test a été réalisé sur, sans parvenir à en finir l'histoire. Un patch correctif est prévu pour la sortie du jeu, modifiant certains points que nous remonterons dans l'article. Toutefois, en l'état, voici notre avis concernant. Nous vous recommandons également de faire un tour sur les configurations requises pour PC Bienvenue dans l'Entre-Monde, une terre désolée où la moindre créature semble vouloir votre mort. Au début de l'aventure, un certain nombre de classes jouables vous seront proposées. Chacune d'entre elles propose des caractéristiques, équipements et niveaux qui leur sont propres. Ce sera à vous, par la suite, de définir si vous continuez sur la lancée de votre classe de personnage ou si vous partez sur, exotique. C'est d'ailleurs l'un des points faibles et forts de la licence, car, si le début permet de faire un choix, plus rien au cœur de votre aventure ne sera en mesure de. Votre personnage bénéficie donc d'une totale liberté d'avancement dans sa quête pour devenirGrande nouveauté pour la série, l'arrivée d'un monde ouvert a de quoi ravir de nombreux joueurs. Non seulement pour son potentiel de farm, mais également pour la découverte de l'Entre-Terre qui est tout aussi. Des, passages qui seront, plus ou moins, bien gardés ainsi que de nombreux mini-boss sont à retrouver au cœur de votre aventure. Il est ainsi possibletout en profitant de vos explorations avant de retourner sur la quête principale. Néanmoins, les événements et activités du monde ouvert ne sont pas aisés pour autant. La vigilance reste de mise et se voit rapidement troublée par la soif de découverte et le relâchement associé. Même dans l'Entre-Terre, tout peut arriver. Il suffit de flâner l'espace d'une seconde pour se retrouver six pieds sous terre. Pour vous aider à parcourir plus facilement ce monde gigantesque qui vous est offert, vous obtiendrezLe monde est plein de vie, bien que l'on ait rapidement l'impression d'avoir fait le tour concernant les animaux, il reste agréable d'apprécier la faune et la flore locale fuyant à votre arrivée. Les paysages sont diversifiés et visuellement exquis. Plus épuré que d'autres titres du moment,tire son épingle par le biais de son monde sombre et lisse qui laisse toutefois place à des pertes de fluidité et saccades d'images. On note également les collisions hasardeuses avec le décor qui peut rapidement vous mettre dans une situation difficile, surtoutPour les puristes, qui ont peur de perdre l'accès à des zones fermées ou donjons massifs, pour être remplacés par des copies de bas étage disponibles à l'aide du monde ouvert, soyez sans crainte. Il existe des instances aux traits proches de ce que vous avez pu connaitre dans les autres titres du genre. D'immenses châteaux ou structures ayantet parties à découvrir vous attendent.L'Entre-Terre est emplie de ressources en tout genre qu'il sera possible de ramasser, à pied ou à cheval, dans le but de fabriquer des. Le ramassage est concis, car votre Sans-Éclat ne met pas deux heures à se baisser. Bien que moins « roleplay » il est appréciable desans que ce ne soit une perte de temps.Lors de votre exploration, des checkpoints se montreront à vous sous la forme de grâces évanouies. Ces dernières permettent, entre autres, de se reposer, faire le plein de potions, changer son équipement, ses sorts et passer le temps. Elles servent surtout à améliorer votre personnage en utilisant les âmes des créatures que vous avez défaites, tout en remettant le monde à zéro. Ainsi, dès lors que vous vous reposez,Les grâces évanouies vous permettent également de bénéficier d'un point de téléportation., il est possible de s'y téléporter sans coût. Un moyen efficace de retourner à des zones clés ou simplement de faire demi-tour si vous souhaitez vous préparer au combat à suivre. Présente de manière plus ou moins proche de chaque boss important, les grâces évanouies permettent aux joueurs les moins téméraires de reprendre le combat devant le boss ou alors à l'aide d'un parcours plus étriqué et facile d'accès. En bref, ces checkpoints vous laissent le choix entre tout recommencer, telle l'essence actuelle des Souls-likes, soit de reprendre directement. Nous y reviendrons dans le point sur l'accessibilité.Bien que l'Entre-Terre soit une zone vaste et peuplée, elle n'est, généralement, pas amicale. Ainsi, ne vous attendez pas à trouver des villages/villes disposant d'un panel d'artisans prêt à vous aider dans votre quête.. Toutefois, parsemés aux quatre coins du monde ouvert, se trouvent des marchands, mais également d'autres Sans-Éclats, comme vous, qui sont prêts à vous venir en aide, en vous apprenant de, contre un paiement en âmes. Pensez à vous souvenir de leurs emplacements, ou servez-vous des marqueurs disponibles sur le menu de votre carte.S'il s'agit d'un point clé pour tous les Souls,, mais qui reste assez rigide. Pour les habitués du genre, rien à signaler, il faudra naviguer entre l'ensemble des armes et compétences disponibles pour adapter votre style à vos envies.Le poids total, les caractéristiques des armes et vêtements, vos capacités personnelles, sont autant d'éléments à prendre en compte pour baser votre gameplay. Une certaine rigueur qui aurait mérité d'être lissée et fluidifiée pour améliorer la vision en combat et permettre de comprendre plus en détail la résultante des dégâts reçus.. Il convient très souvent d'esquiver les attaques pour éviter tout désagrément, sinon, pour tester, les coups en plein visage permettent, généralement, de savoir à quoi s'en tenir pour la suite., comme toute la série des Souls, joue avec aisance à ce petit jeu en vous laissant croire qu'une attaque dévastatrice est totalement inoffensive en voyant l'auteur de l'assaut ou la taille du projectile. N'oubliez pas, ce n'est pas elle qui compte.La série des Souls peut paraitre, de prime abord, « bourrine » et pleine d'explosions pour des combats fabuleux et iconiques. Toutefois, la discrétion est à nouveau présente dans. Qu'il s'agisse de passer une zone difficile, ou simplement d'échapper à la vigilance d'un ennemi, accroupissez-vous et restez dans l'ombre et les buissons. Cela étant, pas de panique, les assassinats sont toujours présents. À noter que l'assassinat ne fonctionne pas dans toutes les situations, mais nous vous laissons le loisir de le constater par vous-même.Les invocations, réelles nouveautés du titre, permettent au joueur de combattre plus aisément selon la situation à l'aide d'esprits très éclectiques,. Bien qu'elles ne soient pas obligatoires, elles restent d'une aide indéniable pour avancer dans votre périple. Impossible, cependant, de les invoquer à foison et vous devrez vous en contenter d'une seule à la fois. Si cette dernière rend l'âme, il est également impossible d'invoquer à nouveau dans la même zone au même moment. En effet, les zones d'invocations sont restreintes sur la carte et sont généralement situées à proximité de camps, de boss ou de lieux spéciaux de l'Entre-Terre.Vous l'aurez compris,reste dans l'esprit des Souls avec une rigidité de combat, la mort à chaque tournant, des pièges et ennemis en surnombre ou bien cachés pour détruire vos rêves les plus simples et pourtant, une certaine accessibilité y voit le jour. À commencer par le monde ouvert, qui permet aux joueurs moins compétitifs d'améliorer leur personnage en découvrant et balayant des lieux tout aussi emblématiques, mais parfois moins risqués. La quasi-totalité du monde ouvert est disponible dès le départ, vous donnant une perspective sans limite. C'est également un point faible, car dénué de réel suivi de quête, outre certaines proposant des marqueurs de carte, il est facile de s'y perdre. Il conviendra de trouver par vous-même le chemin à prendre ainsi que les emplacements de quêtes. Point certainement nouveau jusque-là puisque les Souls avaient des patterns de labyrinthes prédéfinis, ne laissant que très peu d'options sur le chemin à prendre.Le deuxième point à aborder est l'apparition d'alliés invocables devant certains boss. Ces derniers permettent aux joueurs plus frileux de profiter d'un allié de tailleÀ cela vient s'ajouter l'invocation d'esprit, pour parfaire le sentiment d'aide. Ainsi, pas de difficulté modifiée, puisque les ennemis, boss, mini-boss, sont les mêmes pour tous, mais bien une aide à celles et ceux qui ne se sentent pas l'âme d'y arriver seul. Néanmoins, pour les puristes, il est largement possible d'engager le combat avec la seule aide de vos compétences.Pour finir,permettent un déplacement rapide entre les différents coins de la carte, mais également un positionnement intelligent pour les boss. Cela évite aux moins téméraires d'entre nous de devoir refaire un parcours, déjà difficile, et pouvoir conserver l'ensemble de ses potions, points de vie et de mana intact pour engager le combat final. Tout cela sans parler des effigies de Marika, moins intéressantes que les grâces évanouies, car considérées comme étant de simples zones de réapparition, mais dont le choix est possible lorsqu'elles se situent à une distance plus faible de votre lieu de mort qu'unefait l'effort de répondre à l'appel de tous en ne délaissant ni les ténors du genre ni les néophytes, sans pour autant changer l'essence de la série. Pas de niveau de difficulté, mais une aide à la création de la classe ainsi que de multiples activités dans le monde ouvert pour permettre une évolution adaptée à chacun, sans frustration.est aussi dur qu'il est graphiquement beau, les combats sont difficiles et demandent parfois de s'y reprendre à plusieurs reprises avant de comprendre la méthodologie.On prend des claques à outrance et pourtant, on y retourne, fier d'avoir enlevé 10 % de points de vie supplémentaires au monstre contre lequel on combat. Les tentatives sont multiples et le plaisir du Die and retry nait de notre volonté inflexible d'arriver à notre but. Les ennemis font mal, mais nous aussi, et une satisfaction personnelle s'impose.Néanmoins, on regrette de ne pas voir de trop grandes nouveautés de gameplay, ainsi que des mouvements rigides pour un univers sur lequel il est facile de rester coincé, comme entre deux branches, à l'angle d'un mur ou même d'une pierre… Un titre capable d'agrandir la famille des adeptes des Souls, mais qui ne reste tout de même pas approprié à tous, tant la difficulté, bien qu'adaptée, reste impressionnante.