Fortnite : Where in Fortnite, un GeoGuessr-like sur le battle royale

Where in Fortnite, c'est quoi ?

De nombreux petits jeux ont vu le jour ces derniers temps, mettant en avant l'univers du battle royale, en suivant certains phénomènes. C'est par exemple le cas de Fortle , la version Wordle de Fortnite . Si vous êtes un amateur de GeoGuessr, ou que vous pensez connaître chaque recoin de la carte, sachez qu'un jeu similaire est disponible, avecBien qu'il soit disponible depuis quelque temps,a connu une mise à jour importante en ce mois de mai 2022, permettant de remettre en avant ce jeu, assez simple dans les faits. Il vous demande, tout simplement, à partir d'une image en 360°, de retrouver où vous vous situez sur la carte. Contrairement à GeoGuessr, par exemple, vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais vous pouvez tourner sur vous-même et zoomer/dézoomer pour apercevoir un détail important.L'objectif est donc de trouver, avec le plus de précision possible. Ce jeu n'est donc disponible que pour celles et ceux ayant une certaine connaissance du battle royale. Vous pouvez tenter l'expérience directement via le site officiel de Where in Fortnite Notez que si vous avez pris Fortnite en cours de route, et ne connaissez donc pas les premières cartes, ou si vous avez justement arrêté depuis, vous pouvez choisir le chapitre, et même la saison. Ainsi, vous aurez plus de chances d'obtenir des points.est un excellent jeu pour tester vos connaissances et lancer des concours avec ses amis, pour prouver qui connaît le mieux les cartes du battle royale, ou qui a la meilleure mémoire.conviendra également aux joueurs les plus nostalgiques, qui pourront replonger, le temps d'un moment, sur la première carte du battle royale, qui a disparu il y a plus de deux ans maintenant.