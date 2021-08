GTA V : Une version GeoGuessr dédiée est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



GeoGuessr est un jeu qui nous place au hasard dans une région du monde, et l'objectif est de deviner où nous nous trouvons, avec le plus de précision possible, en fonction de tous les détails que nous pouvons apercevoir à l'écran. Très populaire chez de nombreux joueurs, un projet a récemment été lancéLes personnes à sa tête sont fières d'annoncer qu'il est désormais possible d'y jouer, en se rendant à cette adresse . Totalement gratuit, «» vous propose de choisir une difficulté selon vos connaissances de Los Santos et ses environs, et d'activer ou non les mouvements. Pour apporter un peu plus de challenge, il est aussi possible d'activer un timer, si la carte n'a plus le moindre secret pour vous. À l'heure actuelle, il est possible que les mêmes captures d'écran reviennent assez vite,Vous pouvez également rejoindre le Discord pour suivre l'actualité et les possibles ajouts au fil du temps, comme de nouvelles captures d'écran, qui servent à nous déplacer pour localiser l'emplacement dans lequel nous sommes. Vous pourrez également faire des retours si vous faites face à des problèmes.