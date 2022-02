Elden Ring fait le plein d'informations (boss, combat, exploration) en vidéo avant sa sortie

PC Édition Standard → 43,49 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 56,19 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.

Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie officielle d'Elden Ring et la communication autour du jeu s'intensifie grandement depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, récemment,Ainsi, cette nouvelle vidéo de six minutes permet tout d'abord de résumer le scénario d'Elden Ring : les joueurs et joueuses, incarnant un Sans-éclat, devront traverser l'Entre-Terre, affronter les nombreux ennemis et boss présents sur leur chemin afin de récupérer les fragments brisés du Cercle d'Eden. Cela leur permettra alors de devenir un Seigneur et empêchera les descendants de la Reine de réaliser leur plan.Pour ce faire, chacun devra choisir une classe parmi toutes celles disponibles au début de l'aventure et ainsi façonner son propre personnage pour coller avec sa manière de jouer, tout au long du jeu. En effet, les classes sont personnalisables et s'adaptent aux désirs et envies de chacun, via l'équipement trouvé ou bien les statistiques. Notez que l'infiltration pourrait être tout à fait utile, dans certains cas.Par ailleurs, nous pourrons bel et bien compter sur un monde ouvert, avec des zones en extérieur et d'autres niveaux plus fermés. Des donjons seront également de la partie. Comprenant une dimension multijoueur, les joueurs et joueuses pourront appeler un ami ou une personne inconnue pour les aider à défaire tel ou tel boss. À ce sujet, la vidéo permet d'avoir un bel aperçu des ennemis et boss qui nous attendent sur Elden Ring. En ce qui concerne la difficulté globale du soft, Miyazaki s'est récemment exprimé à ce sujet Pour rappel,Découvrez également les configurations PC requises pour faire tourner le titre.Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies pour votre précommande sur les plateformes suivantes :