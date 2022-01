Elden Ring : Moins stressant et plus abordable qu'un Dark Souls, selon Miyazaki

PC Édition Standard → 41,89 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Édition Deluxe → 56,19 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.



Il ne reste plus que quelques semaines avant la sortie officielle du prochain jeu de FromSoftware (les Dark Souls Bloodborne Sekiro: Shadows Die Twice ),. Depuis quelques jours, la communication autour du titre s'intensifie. Cette fois-ci,Bien au courant du débat constant autour de la difficulté trop accrue ou non d'un jeu, les développeurs de chez FromSoftware n'ont pas « intentionnellement réduit » le challenge pour. Par contre, Hidetaka Miyazaki pense que le fait de pouvoir parcourir Elden Ring en multijoueur et selon un monde ouvert assez vaste rendra le tout beaucoup plus abordable pour les joueurs.Dans une toute nouvelle interview sur le PlayStation Blog , Hidetaka Miyazaki, s'est exprimé au sujet de la difficulté inhérente aux titres FromSoftware et surtout concernant celle d'Elden Ring. Il a ainsi dit : « J'aimerais que les nouveaux joueurs se sentent détendus et qu'ils puissent aborder le jeu à leur rythme ». Par la suite, il a déclaré : « Je me rends compte que même si nous proposons des jeux avec un haut niveau de challenge, nous les concevons d'une manière qui semble satisfaisante à surmonter. Mais je ne veux pas que les nouveaux joueurs s'inquiètent ou stressent trop à propos de cette difficulté… Ils peuvent revenir à quelque chose plus tard lorsqu'ils sont dans une impasse pour avoir cette liberté de progression et ne pas avoir à se cogner la tête contre un mur encore et encore ».Pour rappel,Notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies pour votre précommande du titre :