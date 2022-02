Elden Ring : Toutes les classes jouables et leurs caractéristiques

Toutes les classes jouables, leurs caractéristiques et équipements de départ

Astrologue

Niveau : 6 Vigueur : 9 Esprit : 15 Endurance : 9 Force : 8 Arcane : 9 Foi : 7 Intelligence : 16 Dextérité : 12



Bandit

Niveau : 5 Vigueur : 10 Esprit : 10 Endurance : 10 Force : 9 Arcane : 14 Foi : 8 Intelligence : 9 Dextérité : 13



Confesseur

Niveau : 10 Vigueur : 10 Esprit : 13 Endurance : 10 Force : 12 Arcane : 9 Foi : 14 Intelligence : 9 Dextérité : 12



Guerrier

Niveau : 8 Vigueur : 11 Esprit : 12 Endurance : 11 Force : 10 Arcane : 9 Foi : 7 Intelligence : 10 Dextérité : 16



Héros

Niveau : 7 Vigueur : 14 Esprit : 9 Endurance : 12 Force : 16 Arcane : 11 Foi : 8 Intelligence : 7 Dextérité : 9



Misérable

Niveau : 1 Vigueur : 10 Esprit : 10 Endurance : 10 Force : 10 Arcane : 10 Foi : 10 Intelligence : 10 Dextérité : 10



Prisonnier

Niveau : 9 Vigueur : 11 Esprit : 12 Endurance : 11 Force : 11 Arcane : 9 Foi : 6 Intelligence : 14 Dextérité : 14



Prophète

Niveau : 7 Vigueur : 10 Esprit : 14 Endurance : 8 Force : 12 Arcane : 11 Foi : 16 Intelligence : 7 Dextérité : 8



Samuraï

Niveau : 9 Vigueur : 12 Esprit : 11 Endurance : 13 Force : 12 Arcane : 8 Foi : 8 Intelligence : 9 Dextérité : 15



Vagabond

Niveau : 9 Vigueur : 15 Esprit : 10 Endurance : 11 Force : 14 Arcane : 7 Foi : 9 Intelligence : 9 Dextérité : 13



Comme dans les Dark Souls, avant de débuter l'aventure Elden Ring,. Bien entendu, chacune d'entre elles dispose de ses propres caractéristiques et son background narratif. En fonction, ces personnages possèdent certains atouts et faiblesses, qu'il convient de connaître avant de se plonger dans le nouveau titre de FromSoftware. Par ailleurs, ils n'auront pas le même niveau de départ., notamment d'après le wiki du titre, afin de vous aider à faire votre choix.L'astrologue a un fort niveau d'Intelligence et de Dextérité. Il possède ainsi des points d'Esprit élevés. Possédant, dès le début, un bâton, une épée et un petit bouclier, il est décrit comme un érudit, capable de lire dans les étoiles. Héritier de l'école de la brillante sorcellerie, il fait donc office de mage/sorcier.Frappant les points faibles des ennemis et excellant au combat à distance, le bandit possède, dès le début, un poignard, un bouclier pour effectuer des parades, un arc et des flèches. Il possède des points élevés d'Arcane et de Dextérité.Espion d'église, habile au maniement de l'épée et aux incantations, le Confesseur est adepte des opérations secrètes. Possédant un niveau 10 dès le début de l'aventure, il est muni d'une épée large, d'un bouclier et d'un sceau de doigt. En ce qui concerne ses statistiques, il a un niveau de Foi élevée et une bonne condition physique.Déjà disponible lors du test en réseau fermé d'Elden Ring, le Guerrier fera bel et bien parti du roster dans le jeu final. Avec des points élevés en Dextérité et une bonne condition physique, il possède une technique exceptionnelle lui permettant de manier la double lame. Il est muni de deux cimeterres et d'un bouclier de lumière.À l'aise avec une hache de guerre, il a une Force et une Vigueur assez élevées. En le sélectionnant, les joueurs et les joueuses seront munis d'une hache de combat et d'un bouclier en cuir.Il s'agit vraisemblablement de la classe la plus faible d'Elden Ring. Il débutera sur l'Entre-Terre complètement nu et ne possèdera aucun équipement de départ, hormis un gourdin. Si débuter avec lui donne du challenge, ses statistiques de base sont équilibrées.Muni d'un masque de fer lui cachant la tête et lui donnant une allure terrifiante, le Prisonnier a beaucoup de points d'Intelligence et de Dextérité. Avant d'être emprisonné pour des raisons méconnues, il aurait étudié la sorcellerie. Dès le début de l'aventure, il possède un estoc, un bâton et un bouclier.Présent sur le test en réseau fermé, le Prophète fera partie des classes jouables sur Elden Ring. Il fait office de guérisseur, car il a versé dans les incantations de guérison, selon la description officielle. Il est voyant et possède donc de nombreux points en Foi, Esprit, Arcane et Force. Il disposera, en début d'aventure, d'une lance, d'un sceau de doigt et d'un petit bouclier.Combattant venant du pays lointain des Roseaux, le Samouraï a une grande Dextérité. Il dispose également d'une Force moyenne et de bonnes statistiques en Endurance, Esprit et Vigueur. En démarrant le jeu avec lui, les joueurs et joueuses disposent d'un katana, d'un arc, d'un bouclier et de flèches.Ressemblant à la classe Chevalier des Dark Souls, le Vagabond dispose de points élevés en Vigueur, en Force et en Dextérité. En le choisissant, vous aurez une épée, un bouclier et une hallebarde, en début de partie.