Elden Ring : Les configurations PC

Les configurations PC d'Elden Ring

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3300X

→ Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3300X Mémoire vive → 12 Go RAM

→ 12 Go RAM Carte graphique → Nvidia GeForce GTX 1060 3 Go ou AMD Radeon RX 580 4Go

→ Nvidia GeForce GTX 1060 3 Go ou AMD Radeon RX 580 4Go DirectX → DirectX 12

→ DirectX 12 Stockage → 60 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10/Windows 11

→ Windows 10/Windows 11 Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X

→ Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X Mémoire vive → 16 Go RAM

→ 16 Go RAM Carte graphique → Nvidia GeForce GTX 1060 8 Go ou AMD Radeon RX Vega 56 8 Go

→ Nvidia GeForce GTX 1060 8 Go ou AMD Radeon RX Vega 56 8 Go DirectX → DirectX 12

→ DirectX 12 Stockage → 60 Go

PC Édition Standard → 43,49 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 56,19 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À quelques jours de la sortie tant attendue d'Elden Ring, près de trois ans après sa sublime annonce lors de l'E3,. Après quelques péripéties, étant donné que plusieurs ont été partagées avant de, finalement, être supprimées,Comme vous allez le voir ci-dessous, et comme nous nous y attendions,. Que ce soit au niveau de la RAM (12 Go), du processeur (Intel Core i5-8400) ou la carte vidéo (Nvidia GeForce GTX 1060 3 Go), les demandes sont assez importantes et ne conviendront, malheureusement, pas à tous les joueurs. Nous vous proposons de voir par vous-même les demandes pour Elden Ring.Il sera donc assez difficile de faire tourner convenablement Elden Ring pour celles et ceux n'ayant pas un PC assez récent, bien qu'il soit toujours possible de le lancer en ayant des composants inférieurs. L'expérience sera, toutefois, beaucoup moins intéressante et potentiellement accompagnée d'une faible fréquence d'images par seconde.Nous mettrons à jour l'article si jamais l'une des informations ci-dessus évolue d'ici à la sortie d' Elden Ring , prévue ce 25 février, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies pour votre précommande du titre :