Dying Light 2 : Des crossovers avec d'autres jeux et univers seraient prévus

PC Édition Standard → 52,69 € au lieu de 59,99 €, soit 12 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme pour Dying Light premier du nom, les développeurs de chez Techland entendent bien fournir, régulièrement, de nouveaux contenus sur Dying Light 2. D'ailleurs, le soft a accueilli ce 27 avril la mise à jour 1.3.0 apportant le New Game+ , entre autres. De plus,Rappelons que Dying Light avait accueilli différents événements, dont des crossovers avecet, par exemple. Ce sera également le cas pour Dying Light 2. Le lead designer de ce deuxième opus, Tymon Smektala, a récemment été interviewé par les journalistes de The Loadout et a déclaré qu'il y aurait « certainement » des crossovers entre Dying Light 2 et d'autres titres. D'ailleurs, les équipes responsables de ces éléments seraient « très avancées dans leurs discussions ».Malheureusement, Tymon Smektala n'a pas donné plus de précisions à ce sujet. Il faudra donc attendre une communication officielle de la part de Techland pour savoir quand ces crossovers verront le jour et pour en connaître le contenu. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :