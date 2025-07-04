Techland (Dying Light) préparerait un nouveau jeu Call of Juarez

Dying Light 2 accueille la mise à jour 1.28 avec The Breach
Techland a, récemment, déployé la mise à jour 1.28 sur Dying Light 2, tout en dévoilant une nouveauté de taille, The Breach.
En ce qui concerne le travail actuel des deux équipes, Insider Gaming croit savoir qu'une suite de Call of Juarez est en cours de développement depuis un certain temps, utilisant Unreal Engine (les jeux précédents ont été dévoilés avec Chrome Engine).Comme vous le savez probablement et comme le précise Insider Gaming, Techland dispose des droits d'édition de la franchise depuis 2018 : « Le dernier jeu [de la licence], développé par Techland et publié par Ubisoft, est sorti en 2013. Les droits d'édition sont revenus à Techland en 2018 ».
À l'heure actuelle, le studio de développement Techland n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens. Il convient donc de prendre, pour le moment, ces informations avec un peu de recul et attendre une communication officielle pour savoir si oui ou non un nouveau jeu Call of Juarez verra le jour.
As reported, one project cancellation was Project Cornerstone, a fantasy action RPG game that took heavy inspiration from Star Wars.— Insider Gaming (@InsiderGamingIG) July 3, 2025
We understand that a new Call of Juarez game has been in development for some time and is likely where staff impacted have ended up.
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