Techland (Dying Light) préparerait un nouveau jeu Call of Juarez

Il semblerait qu'un nouveau jeu Call of Juarez soit en développement du côté de Techland, connu pour la franchise Dying Light.

Techland développerait un nouvel opus Call of Juarez

En ce qui concerne le travail actuel des deux équipes, Insider Gaming croit savoir qu'une suite de Call of Juarez est en cours de développement depuis un certain temps, utilisant Unreal Engine (les jeux précédents ont été dévoilés avec Chrome Engine).

As reported, one project cancellation was Project Cornerstone, a fantasy action RPG game that took heavy inspiration from Star Wars.



We understand that a new Call of Juarez game has been in development for some time and is likely where staff impacted have ended up. — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) July 3, 2025

Qu'est-ce que la licence Call of Juarez ?

Le studio de développement Techland est principalement connu pour la licence Dying Light, qui compte deux épisodes à ce sujet (le prochain, Dying Light: The Beast étant prévu pour le mois d'août 2025). Toutefois, il semblerait que Techland ne se cantonne pas à cette seule franchise étant donné qu'En effet, selon Insider Gaming, qui a partagé cette information sur son site ainsi que son compte Twitter/X,. D'après les détails partagés, ce projet vidéoludique serait en développement depuis un certain temps, et ce, sous Unreal Engine (et non Chrome Engine). Insider Gaming écrit à ce sujet :Comme vous le savez probablement et comme le précise Insider Gaming, Techland dispose des droits d'édition de la franchise depuis 2018 : « Le dernier jeu [de la licence], développé par Techland et publié par Ubisoft, est sorti en 2013. Les droits d'édition sont revenus à Techland en 2018 ».À l'heure actuelle, le studio de développement Techland n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens. Il convient donc de prendre, pour le moment, ces informations avec un peu de recul et attendre une communication officielle pour savoir si oui ou non un nouveau jeu Call of Juarez verra le jour.La série de jeux Call of Juarez compte, à ce jour, quatre entrées : Call of Juarez (2006), Call of Juarez: Bound in Blood (2009), Call of Juarez: The Cartel (2011) et Call of Juarez: Gunslinger (2013). Tous les opus ont été développés par Techland. Malheureusement, ces titres n'ont pas tous fait l'unanimité : si Call of Juarez: Bound in Blood et Call of Juarez: Gunslinger ont été plutôt appréciés, Call of Juarez: The Cartel n'a pas eu le droit à un très bon accueil à sa sortie.Dans tous les cas, si Techland prépare bel et bien un nouveau jeu Call of Juarez, cela raviverait la franchise, qui n'a pas accueilli de nouvel opus depuis presque plus de 10 ans. Affaire à suivre, donc...