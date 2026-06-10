Dying Light 2 accueille la mise à jour 1.28 avec The Breach

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2026 à 17h54
Techland a, récemment, déployé la mise à jour 1.28 sur Dying Light 2, tout en dévoilant une nouveauté de taille, The Breach.
Dying Light 2 accueille la mise à jour 1.28 avec The Breach

Depuis sa sortie, Dying Light 2 se dote régulièrement de mises à jour, apportant diverses nouveautés. En ce mois de juin 2026, Techland a lancé la mise à jour 1.28 sur Dying Light 2, qui s'offre également The Breach.

Dying Light 2 se met à jour avec la 1.28

dying-light-2-visuel

En effet, les joueurs et les joueuses de Dying Light 2 peuvent dès à présent profiter du contenu de la mise à jour 1.28. En plus de divers correctifs, ce nouveau patch apporte des améliorations visuelles, notamment en ce qui concerne les « éléments d'environnement, l'éclairage des cinématiques et l'équilibre général des couleurs ». 

En outre, les développeurs ont implanté des améliorations notables aux premières heures de jeu afin de rendre le prologue « plus court et plus captivant, permettant ainsi aux joueurs de se plonger plus rapidement au cœur » de l'aventure. Mais, ce n'est pas tout.

La mise à jour 1.28 marque l'arrivée de The Breach sur Dying Light 2

Techland a profité de cette nouvelle mise à jour pour ajouter une nouveauté importante, qui est nommée « The Breach ». Il s'agit d'un programme qui est composé de deux types de contenu généré par les utilisateurs (UGC) : des cartes, conçues en collaboration entre les développeurs et des créateurs sélectionnés, mais aussi des mods. Le responsable du programme UGC, Rafal Polito, a déclaré à ce sujet : 

Chez Techland, nous avons toujours cherché de nouvelles façons d'innover, et nous voyons un immense potentiel dans le contenu généré par les utilisateurs (UGC). En fournissant aux joueurs le cadre et les outils adéquats, nous leur permettons de créer et de partager de nouvelles expériences au sein de l'univers Dying Light 2: Stay Human.

D'ailleurs, la mise à jour 1.28 marque, plus précisément l'arrivée du premier chapitre de The Breach, soit Survival Archives, qui ramène notamment Tolga et Fatin. Ce sera ainsi l'occasion pour les joueurs et les joueuses de récupérer des récompenses uniques, notamment après avoir réussi des primes, exploré des cartes et des mods créés par la communauté. 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Dying Light 2 : Le projet Renaissance cherche à redonner vie à la vision initiale du jeu
Dying Light 2 24 août 2026

Dying Light 2 : Le projet Renaissance cherche à redonner vie à la vision initiale du jeu

BGA Game Studios travaille sur deux mods conséquents pour Dying Light 2, dont le projet Renaissance.
PS Plus août 2026 : Les jeux offerts révélés
Dying Light 2 28 juillet 2026

PS Plus août 2026 : Les jeux offerts révélés

Les jeux offerts à tous les abonnés PS Plus pour le mois d'août 2026 ont été dévoilés.
Techland (Dying Light) préparerait un nouveau jeu Call of Juarez
Dying Light 2 04 juillet 2025

Techland (Dying Light) préparerait un nouveau jeu Call of Juarez

Il semblerait qu'un nouveau jeu Call of Juarez soit en développement du côté de Techland, connu pour la franchise Dying Light.

commentaire (0)