Dying Light 2 accueille la mise à jour 1.28 avec The Breach

Techland a, récemment, déployé la mise à jour 1.28 sur Dying Light 2, tout en dévoilant une nouveauté de taille, The Breach.

Depuis sa sortie, Dying Light 2 se dote régulièrement de mises à jour, apportant diverses nouveautés. En ce mois de juin 2026, Techland a lancé la mise à jour 1.28 sur Dying Light 2, qui s'offre également The Breach.

Dying Light 2 se met à jour avec la 1.28

En effet, les joueurs et les joueuses de Dying Light 2 peuvent dès à présent profiter du contenu de la mise à jour 1.28. En plus de divers correctifs, ce nouveau patch apporte des améliorations visuelles, notamment en ce qui concerne les « éléments d'environnement, l'éclairage des cinématiques et l'équilibre général des couleurs ».

En outre, les développeurs ont implanté des améliorations notables aux premières heures de jeu afin de rendre le prologue « plus court et plus captivant, permettant ainsi aux joueurs de se plonger plus rapidement au cœur » de l'aventure. Mais, ce n'est pas tout.

Survivors, Update 1.28 is now live! ⚡



The Breach has opened, bringing new community-created experiences, visual improvements, gameplay updates, rewards, and much more to Dying Light 2: Stay Human.



Want the full rundown of everything that's changed? 👀



📋 Check out the patch… pic.twitter.com/5L9oeIDjLm — Dying Light (@DyingLightGame) June 10, 2026

La mise à jour 1.28 marque l'arrivée de The Breach sur Dying Light 2

Techland a profité de cette nouvelle mise à jour pour ajouter une nouveauté importante, qui est nommée « The Breach ». Il s'agit d'un programme qui est composé de deux types de contenu généré par les utilisateurs (UGC) : des cartes, conçues en collaboration entre les développeurs et des créateurs sélectionnés, mais aussi des mods. Le responsable du programme UGC, Rafal Polito, a déclaré à ce sujet :

Chez Techland, nous avons toujours cherché de nouvelles façons d'innover, et nous voyons un immense potentiel dans le contenu généré par les utilisateurs (UGC). En fournissant aux joueurs le cadre et les outils adéquats, nous leur permettons de créer et de partager de nouvelles expériences au sein de l'univers Dying Light 2: Stay Human.

D'ailleurs, la mise à jour 1.28 marque, plus précisément l'arrivée du premier chapitre de The Breach, soit Survival Archives, qui ramène notamment Tolga et Fatin. Ce sera ainsi l'occasion pour les joueurs et les joueuses de récupérer des récompenses uniques, notamment après avoir réussi des primes, exploré des cartes et des mods créés par la communauté.

Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.