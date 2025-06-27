Dying Light 2 s'offre un cross-over inattendu et terrifiant avec Balatro



le 27 juin 2025 à 17h14 Publié par Justine Manchuelle le 27 juin 2025 à 17h14

Pour célébrer le début de l'été, Dying Light 2 a mis en ligne une mise à jour estivale qui rend hommage à la communauté, mais également à un Joker bien connu sur la scène indé.