Dying Light 2 s'offre un cross-over inattendu et terrifiant avec Balatro

Pour célébrer le début de l'été, Dying Light 2 a mis en ligne une mise à jour estivale qui rend hommage à la communauté, mais également à un Joker bien connu sur la scène indé.
Dying Light 2 a eu droit à plusieurs collaborations depuis ses débuts avec des licences comme The Walking Dead, For Honor ou encore PAYDAY. Le 26 juin 2025, Techland a annoncé qu'un nouveau cross-over avec une licence vidéoludique allait arriver en jeu
dans le cadre d'une importante mise à jour estivale. Mais le titre à l'honneur semble bien loin de l'univers riche en zombies de Dying Light.
Jimbo le Joker prêt à terroriser les joueurs de Dying Light 2
En temps normal, un jeu de cartes ne fait pas peur aux joueurs qui observent l'objet. Mais les joueurs de Balatro
savent que ces Jokers peuvent être bien plus effrayants qu'ils en ont l'air. La figure tricheuse a donc décidé de s'inviter dans l'univers de Dying Light 2
en proposant aux joueurs deux nouvelles quêtes secondaires et des objets gratuits et colorés.
Pour débuter cette épopée, cherchez les mystérieuses affiches dans le Bazar et le Fish Eye et résolvez les énigmes de Jimbo.
Si vous triomphez, vous recevrez en récompense un pack d'objets cosmétiques exclusifs, le pack Ami d'Aiden
. Ce dernier est composé de 4 objets et comprend la tenue haute en couleurs de Jimbo, une dague cérémonielle qui augmente votre multiplicateur, le Charme du Joker qui applique un effet aléatoire à votre personnage parmi les 12 disponibles ainsi que le Flying Blind Paraglider.
La créativité célébrée pendant un mois grâce à une rotation de cartes uniques
En plus du pack thématique et des quêtes sur le thème de Balatro, Dying Light 2 compte bien occuper les joueurs chaque semaine par le biais de l'UGC Fest
. Cet événement temporaire qui met les créations des joueurs à l'honneur propose de remplir « des contrats spécifiques à chaque semaine afin de gagner de nouvelles armes et des portes-bonheur qui apportent une nouvelle dimension au gameplay ».
Pendant 4 semaines, trois cartes créées par la communauté seront mises à l'honneur pendant 7 jours, et le planning a été partagé :
- Du 26 juin au 2 juillet : LFG, Lunar Heist, Dying Guys
- Du 3 juillet au 9 juillet : Desert Fury, The Intersection, Harran Prison
- Du 10 juillet au 16 juillet : Holy Bullets, Aiden's Nightmare, Island Marathon
- Du 17 juillet au 23 juillet : Ancient Colosseum, Ruins of Hope, Fish Hunt
Alors n'attendez plus pour découvrir les créations de la communauté et pour récupérer tous les objets cosmétiques sur le thème de Balatro. Rappelons que Dying Light 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et consoles Xbox Series.
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